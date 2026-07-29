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Zirvenin Sahibi Kylian Mbappé

İspanya'da gündem oturan listenin en tepesinde haftalık 600 bin Euro kazancıyla Kylian Mbappé yer alıyor. Fransız yıldızı sırasıyla Vinícius Júnior (480 bin Euro) ve Jude Bellingham (400 bin Euro) takip ediyor.

Arda Güler Ne Kadar Kazanıyor?

Milli futbolcumuz Arda Güler, listede haftalık 100 bin Euro kazançla yer alıyor.

Arda, transfer olduğu ilk dönemde aldığı maaşla İspanyol basınında geniş yer bulmuş; bazı otoriteler tarafından "Henüz kendini kanıtlama sürecinde olan genç bir oyuncu için oldukça yüksek bir rakam" ifadeleriyle eleştirilmişti. Buna karşın milli yıldız, gösterdiği potansiyel ve katkıyla takımın önemli parçalarından biri olmaya devam ediyor.

Real Madrid Oyuncularının Haftalık Maaş Tablosu

Futbolcu Haftalık Kazanç (Euro)
Kylian Mbappé 600.000 €
Vinícius Júnior 480.000 €
Jude Bellingham 400.000 €
Rodrygo 320.000 €
Trent Alexander-Arnold 320.000 €
Ibrahima Konaté 320.000 €
Federico Valverde 320.000 €
Bernardo Silva 308.000 €
Thibaut Courtois 288.000 €
Antonio Rüdiger 280.000 €
Éder Militão 280.000 €
Aurélien Tchouaméni 240.000 €
Eduardo Camavinga 240.000 €
Ferland Mendy 200.000 €
Dean Huijsen 180.000 €
Álvaro Carreras 172.000 €
Franco Mastantuono 140.000 €
Brahim Díaz 140.000 €
Raúl Asencio 120.000 €
Arda Güler 100.000 €
Andriy Lunin 88.000 €
Endrick 38.000 €
Gonzalo García 32.000 €
Fran González 8.000 €