Zirvenin Sahibi Kylian Mbappé

İspanya'da gündem oturan listenin en tepesinde haftalık 600 bin Euro kazancıyla Kylian Mbappé yer alıyor. Fransız yıldızı sırasıyla Vinícius Júnior (480 bin Euro) ve Jude Bellingham (400 bin Euro) takip ediyor.

Arda Güler Ne Kadar Kazanıyor?

Milli futbolcumuz Arda Güler, listede haftalık 100 bin Euro kazançla yer alıyor.

Arda, transfer olduğu ilk dönemde aldığı maaşla İspanyol basınında geniş yer bulmuş; bazı otoriteler tarafından "Henüz kendini kanıtlama sürecinde olan genç bir oyuncu için oldukça yüksek bir rakam" ifadeleriyle eleştirilmişti. Buna karşın milli yıldız, gösterdiği potansiyel ve katkıyla takımın önemli parçalarından biri olmaya devam ediyor.

Real Madrid Oyuncularının Haftalık Maaş Tablosu