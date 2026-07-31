Quick Sigorta’nın halka arzında paylar 76,60 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunuluyor. Halka arz kapsamında toplam 48 milyon 312 bin 950 adet pay satışa çıkarılırken, arzın büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 701 milyon TL olması bekleniyor.

Halka arzda son fırsat bugün

SPK’nın 23 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/47 sayılı haftalık bülteninde onaylanan Quick Sigorta halka arzında talep toplama süreci 29 Temmuz Çarşamba günü başlamıştı.

Yatırımcılar, halka arza ilişkin taleplerini bugün saat 17.00’ye kadar iletebilecek. Talep toplama döneminin tamamlanmasının ardından dağıtım sonuçlarının açıklanması ve payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması için süreç başlayacak.

Quick Sigorta’nın halka arz detayları

Quick Sigorta’nın mevcut sermayesi 433 milyon 300 bin TL seviyesinde bulunuyor. Halka arz kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımıyla şirket sermayesi 481 milyon 612 bin 950 TL’ye yükseltilecek.

Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek payların tamamı yatırımcılara sunulacak. Halka arzda:

Pay fiyatı: 76,60 TL

76,60 TL Halka arz edilen pay miktarı: 48 milyon 312 bin 950 adet

48 milyon 312 bin 950 adet Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 3,7 milyar TL

Yaklaşık 3,7 milyar TL Halka açıklık oranı: Yaklaşık yüzde 10,03

olacak.

Halka arzda mevcut ortak satışı ve ek pay satışı gerçekleştirilmeyecek. Sürecin liderliğini ise Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. üstleniyor.

Halka arz geliri özkaynakları güçlendirecek

Quick Sigorta, halka arzdan elde edilecek gelirin tamamını şirket özkaynaklarının güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor.

Şirket tarafından yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla halka arz sonrası 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri uygulanması öngörülüyor. Bu işlemlerde brüt halka arz gelirinin yüzde 20’sine kadar olan kısmın kullanılabileceği belirtiliyor.

Ayrıca şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl süreyle pay satmama taahhüdü bulunuyor.

Quick Sigorta faaliyetleriyle dikkat çekiyor

2017 yılında Maher Holding iştiraki olarak yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan Quick Sigorta, hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet gösteriyor.

Şirket; zorunlu trafik sigortası, motosiklet trafik sigortası, kasko, konut, DASK, tamamlayıcı sağlık, seyahat, ferdi kaza, nakliyat, yangın, kefalet ve finansal kayıplar gibi birçok alanda hizmet sunuyor.

Türkiye genelinde 7 bin 500’ün üzerinde acente ağına sahip olan şirket, klasik sigorta ürünlerinin yanı sıra Bina Tamamlama Sigortası, Kefalet Sigortası, Fatura Koruma Sigortası, Kira Koruma Sigortası ve Alacak Sigortası gibi özel ürünlerle de faaliyet gösteriyor.

2025 finansal sonuçları güçlü gerçekleşti

Quick Sigorta’nın 2025 yılı faaliyet raporuna göre şirket, geçen yıl 42 milyar 983 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi.

Şirketin 2025 yılı finansal verileri şöyle:

Net dönem kârı: 8 milyar 518 milyon TL

8 milyar 518 milyon TL Toplam varlıklar: 78 milyar 913 milyon TL

78 milyar 913 milyon TL Özkaynaklar: 21 milyar 381 milyon TL

21 milyar 381 milyon TL Net ödenen hasar tutarı: 18 milyar 905 milyon TL

Sigorta sektöründe önemli büyüklüklerden birine ulaşan Quick Sigorta’nın halka arzında gözler, bugün sona erecek talep toplama sürecinin ardından oluşacak yatırımcı dağılımı ve işlem başlangıç tarihine çevrildi.