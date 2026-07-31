Borsa İstanbul’da işlem gören ambalaj üreticisi Barem Ambalaj Sanayi, yaşadığı finansal zorlukların ardından konkordato sürecine girdi. Şirketin başvurusu üzerine İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Mahkeme kararı kapsamında konkordato sürecinin yürütülmesi için komiser görevlendirilmesi süreci de başlatıldı.

Yatırım maliyeti 200 milyon euroya ulaştı

Şirket tarafından yapılan açıklamada, son dönemde ekonomik koşullarda yaşanan dalgalanmaların, ürün fiyatları ve maliyet kalemleri üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Özellikle finansman maliyetlerindeki artışın şirket üzerinde ek yük oluşturduğu ifade edilirken, Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nde planlanan fabrika yatırımında yaşanan gelişmelerin de finansal yapıyı etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, kağıt fabrikası yatırımında yaşanan bürokratik gecikmeler nedeniyle toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 200 milyon euro seviyesine yükseldiği ve bunun ilave finansman ihtiyacı doğurduğu belirtildi.

Üretim faaliyetleri devam ediyor

Barem Ambalaj, İzmir, Gaziantep ve Karaman’daki tesislerinde üretimin sürdüğünü açıkladı. Şirket, ana faaliyetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını ve operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan şirketin, kağıt fabrikası yatırımıyla ilgili olası satış seçeneklerini değerlendirmek üzere görüşmelere başlamayı planladığı belirtildi.

Konkordato ne anlama geliyor?

Konkordato, borçlarını mevcut şartlarla ödemekte zorlanan şirketlerin, alacaklılarıyla anlaşarak faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla mahkeme gözetiminde yürütülen yeniden yapılandırma sürecidir. Geçici mühlet kararıyla birlikte şirketin mali yapısının incelenmesi ve toparlanma planının hazırlanması amaçlanır.