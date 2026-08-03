Galatasaray'da transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz hakkında çıkan yüksek bonservis iddialarıyla ilgili kulüpten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, milli futbolcu için 35 milyon euro seviyesinde teklif geldiği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Kavukcu, şu ana kadar Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için resmi bir teklif ulaşmadığını söyledi.

"Henüz resmi teklif yok"

Transfer sürecinde resmi teklifin önemine dikkat çeken Abdullah Kavukcu, "Teklif nasıl olur? Resmi bir teklif gelir. Resmi teklif yok." ifadelerini kullanarak kamuoyunda konuşulan rakamların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Bu rakamlara satmayız"

Kavukcu, geçtiğimiz sezon Barış Alper Yılmaz için teklif aldıklarını ancak oyuncuyu satmadıklarını hatırlatarak, bu sezon uygulanan yabancı oyuncu kuralı nedeniyle milli futbolcunun değerinin daha da arttığını vurguladı. "10+4 kuralından dolayı Barış'ı bu konuşulan rakamlara satmayız." diyen Kavukcu, olası bir resmi teklif gelmesi halinde konunun teknik heyet ve kulüp yönetimiyle birlikte değerlendirileceğini ifade etti.

Transfer çalışmalarına devam

Öte yandan Abdullah Kavukcu, Galatasaray'ın transfer çalışmalarını planlı şekilde sürdürdüğünü belirterek, sarı-kırmızılı ekibin kadro kalitesini artıracak önemli hamleler yapacağını söyledi. Kulübün hem mali gücüne hem de transfer limitine güvendiğini ifade eden Kavukcu, rekabeti artıracak futbolcular üzerinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.