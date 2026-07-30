Yedi kişilik geniş yaşam alanı, ikinci sırada sunulan elektrikli bağımsız koltukları, otomatik kapıları ve Audi'de bugüne kadar kullanılan en büyük panoramik cam tavanıyla uzun yolculuklara yeni bir konfor anlayışı getiriyor. Dünyada ilk kez seri üretim bir otomobilde sunulan kavisli dijital OLED arka farlar, eller serbest sürüşe imkan tanıyan adaptif sürüş asistanı plus, quattro sürekli dört tekerlekten çekiş ve MHEV plus teknolojili V6 TDI motor modelin teknoloji, güvenlik ve sürüş konforu alanlarındaki iddiasını ortaya koyuyor.

Audi, bugüne kadar geliştirdiği en büyük SUV modeliyle ürün gamında ilk kez 9 rakamını kullanıyor ve premium segmentteki konumunu yeni bir seviyeye taşıyor. Yeni Audi Q9; geniş bir yaşam alanını, günlük kullanımı kolaylaştıran akıllı çözümleri ve dengeli sürüş karakterini bir araya getiriyor.

İkinci sıradaki elektrikli bağımsız koltuklar, otomatik kapılar, eller serbest sürüşe imkan tanıyan adaptif sürüş asistanı plus ve Audi'nin bugüne kadarki en büyük panoramik cam tavanı modelin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Kavisli dijital OLED arka farlar ise dünyada ilk kez seri üretim bir otomobilde kullanılıyor. Gelişmiş süspansiyon sistemi, quattro sürekli dört tekerlekten çekiş ve yüksek verimlilik odaklı motor seçenekleri ise Q9'un farklı yol ve zemin koşullarında dengeli, güven veren bir sürüş sunmasını sağlıyor.

Audi, "Teknoloji ile bir adım önde" yaklaşımını artık yalnızca otomobilin sürüş özellikleriyle değil, araç içinde sunulan bütünsel deneyimle de tanımlıyor. Otomobillerin giderek hareket halindeki yaşam alanlarına dönüşmesinden hareketle geliştirilen Q9; premium malzemelerle şekillendirilen iç mekanı, farklı ihtiyaçlara uyarlanabilen koltuk düzeni ve kullanıcı odaklı dijital deneyimiyle markanın kalite ve konfor anlayışının ulaştığı noktayı temsil ediyor.

Yedi koltuklu geniş yaşam alanı

Yeni Audi Q9 standart olarak üç sıra ve yedi koltukla sunuluyor. İkinci sıradaki üç koltuğun tamamında çocuk koltuğu bağlantı noktaları bulunuyor. Altı koltuklu opsiyonel düzende ise ikinci sıradaki iki elektrikli bağımsız koltuk daha geniş bir kişisel alan ve business class atmosferi sağlıyor. Üçüncü sıradaki koltuk sırtlıkları tek bir düğmeyle ayrı ayrı katlanabiliyor. İkinci sıradaki dış koltuğun elektrikli olarak öne kayıp katlanmadan eğilebilmesi, çocuk koltuğunu çıkarmaya gerek kalmadan üçüncü sıraya geçişi kolaylaştırıyor. Ön sırada sunulan spor koltuk plus ise havalandırma ve masaj fonksiyonlarıyla özellikle uzun yolculuklarda konforu destekliyor.

Audi'de ilk kez sunulan otomatik kapılar, araca giriş ve çıkışı kolaylaştırıyor. Çevresel sensörler, kapının hareket alanındaki kişi veya nesneleri algılayarak olası bir temasta kapıyı durduruyor. Elektrikli yumuşak kapanma mekanizması kapıların sessiz ve kontrollü biçimde kapanmasını sağlarken sistem myAudi uygulaması üzerinden de yönetilebiliyor.

İç mekandaki ferahlık hissini, 1,5 metrekareyi aşan cam yüzeyiyle Audi'de bugüne kadar kullanılan en büyük panoramik cam tavan tamamlıyor. Standart olarak sunulan tavan açılabiliyor veya havalandırma konumuna getirilebiliyor. Opsiyonel şeffaflık ayarı ise birbirinden bağımsız kontrol edilen dokuz bölüm üzerinden iç mekana giren gün ışığının istenen şekilde düzenlenmesini sağlıyor.

Audi tarihinin en büyük modeli

5,31 metre uzunluğa, 2,21 metre genişliğe, 1,81 metre yüksekliğe ve 3,14 metre aks mesafesine sahip Q9, Audi tarihinin en büyük otomobili. Dikey ön tasarım modele güçlü ve kendinden emin bir duruş kazandırırken uzun aks mesafesi, geniş arka kapılar ve belirgin arka çıkıntı geniş iç mekanın dış tasarımdaki karşılığını oluşturuyor.

Q9, standart Advanced ve opsiyonel S line olmak üzere iki farklı tasarım paketiyle sunuluyor. Advanced versiyonda Singleframe üzerindeki dikey elemanlar daha seçkin bir görünüm oluştururken S line, daha güçlü Singleframe tasarımı ve sportif detaylarıyla dinamik bir karakter sergiliyor. 23 inçe kadar sunulan alaşım jantlar ve belirgin gövde oranları, Q9'un yoldaki varlığını güçlendiriyor.

Dünyada ilk kez kavisli dijital OLED arka farlar

Yeni Audi Q9, üçüncü nesil dijital OLED arka far teknolojisini dünyada ilk kez kullanılan kavisli dijital OLED panellerle buluşturuyor. Ultra ince camdan üretilen paneller gövde hatlarını üç boyutlu olarak takip ediyor. Böylece arka aydınlatma tasarımın doğal bir parçasına dönüşürken ışığın daha geniş bir açıdan görülebilmesi güvenliği de destekliyor.

Gelişmiş sinyal lambaları, gece dönüş veya şerit değiştirme sırasında dinamik ön ve arka sinyallerle eş zamanlı olarak zemine yön göstergesi yansıtıyor. Mikro LED modüllü dijital Matrix LED farlar ise ışığı yol koşullarına göre hassas biçimde yönlendirerek sürücünün görüşünü destekliyor.

Eller serbest sürüş özelliğine sahip adaptif sürüş asistanı plus da onaylanmış otoyol kesimlerinde 130 km/s hıza kadar direksiyon, hızlanma ve frenleme işlevlerini yönetebiliyor. SAE Seviye 2 kapsamındaki sistemde sürüş sorumluluğu sürücüde kalmaya devam ediyor.

MHEV plus teknolojili V6 TDI ve quattro

Yeni Audi Q9, ilk aşamada 220 kW (299 PS) güç ve 630 Nm tork üreten üç litrelik V6 TDI motorla sunulacak. Türkiye pazarına 2027 yılında girmesi planlanan Q9'un, seçili Avrupa pazarlarında 180 kW (245 PS) güç ve 500 Nm tork üreten bir versiyonu da ürün gamına eklenecek.

MHEV plus teknolojisi, kalkış ve ara hızlanmalarda sisteme 18 kW'a (24 PS) kadar ek güç sağlıyor. Elektrikli kompresör ise düşük motor devirlerinden itibaren hızlı tepki verilmesine katkıda bulunuyor. Sekiz ileri tiptronik şanzıman ve quattro sürekli dört tekerlekten çekiş tüm versiyonlarda standart olarak yer alıyor.

Standart adaptif havalı süspansiyon, sürüş koşullarına göre amortisör sertliğini ve araç yüksekliğini ayarlayarak konfor ile yol tutuş arasında dengeli bir karakter oluşturuyor. Opsiyonel tüm tekerlerden yönlendirme sistemi ise düşük hızlarda manevraları kolaylaştırırken yüksek hızlarda dengeli ve hassas bir yönlendirme sağlıyor.