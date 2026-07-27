Daha önce bu görevi yerine getiren Acıbadem Sağlık Grubu ve Doğuş Holding’in ardından arsaVev, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı icra sorumluluğunu üstlenen üçüncü kurum olurken, arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk de kadın futbol takımı adına İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.

arsaVev, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı icra sorumluluğu kapsamında sportif başarının yanı sıra altyapı, tesisleşme ve profesyonel çalışma koşullarına odaklanırken, kadın futbolunun geleceğine dair çok önemli bir gelir kazandırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde; “Tarihimiz boyunca sadece kupalar kazanan bir kulüp olmadık; attığımız öncü adımlarla Türk sporuna yön veren, birçok alanda ilklere imza atan bir kurum olduk. Bugün de aynı vizyonla, kadın futbolunda sadece bugünü değil geleceği de inşa edecek yeni bir modeli hayata geçiriyoruz. Bugünkü yönetim anlayışımızın temel hedeflerinden biri de kulübümüz için sürdürülebilir yeni gelir kaynakları oluşturmak, klasik sponsorluk anlayışının ötesine geçen yenilikçi iş modelleri geliştirmek. Çünkü güçlü bir sportif yapı, güçlü bir ekonomik modelle desteklendiğinde kalıcı başarıya dönüşür. arsaVev ile üç yıl önce başlayan iş birliğimiz de sahip olduğumuz vizyonun en başarılı örneklerinden biri olarak Kadın Futbol Takımımızın geçen sezonu şampiyon tamamlamasına vesile oldu. Bugün attığımız adım, bir sponsorluk anlaşmasının çok ötesinde… Bundan sonra arsaVev, yalnızca kulübümüze destek veren bir marka değil; oluşturulacak Kadın Futbol İcra Kurulu ile bilgi birikimini, vizyonunu ve yönetim tecrübesini de ortaya koyacak stratejik bir çözüm ortağımız oluyor. İnanıyoruz ki bu model, kadın futbolunda Türkiye’ye örnek olacak yeni bir iş modeli oluşturarak şubemize yeni gelir alanları kazandırırken kurumsal kapasitemizi güçlendirecek ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nı Avrupa’nın en iddialı organizasyonlarından biri haline getirecek” dedi.

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, konuşmasına Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı İcra Kurulu Başkanlığı görevine layık görülmelerinin arsaVev'in güvenilirliği ve kurumsal itibarı açısından son derece kıymetli bir gösterge olduğunun altını çizerek başladı.

“Bu görevin değeri bizim açımızdan yalnızca taşıdığı itibar değil. Asıl önemli olan, Fenerbahçe'nin bize duyduğu güvenin karşılığını sahada, altyapıda, tesislerde ve sürdürülebilir gelir yaratan güçlü bir sistemle verebilmek” diyen Bülent Öztürk, şunları aktardı: “Geçtiğimiz üç yıl boyunca sporcularımız, teknik ekibimiz, kulüp yönetimimiz ve taraftarlarımızla birlikte aynı hedef için mücadele ettik. Bu ortak emeğin karşılığında Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, 2025-2026 sezonunda kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğuna ulaştı. Bu başarı bizim için bir sonuç değil, daha kalıcı bir yapının başlangıcı. Önceliğimiz, bu şampiyonluğu tek seferlik olmaktan çıkarıp sürdürülebilir hale getirmek: takımımızı her sezon şampiyonluğa aday, Avrupa'da rekabetçi bir yapıya kavuşturmak. Bunun için tesisleşme ve profesyonel çalışma koşullarına yatırım yaparak antrenman, sağlık, performans ve beslenme imkanlarını Avrupa standartlarına taşıyacağız.”

arsaVev’den Kadın Futbolundaki Kaynak Eşitsizliğine Karşı Kalıcı Destek

Kadın futbolundaki kaynak eşitsizliğine dikkat çeken Bülent Öztürk, “Kadın futbolu, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı kesimlerden gelen kız çocukları için önemli bir gelişim alanı; buna karşın futbol ekosisteminde en az geliri alan branşlardan biri” dedi.

arsaVev'in destek gerekçesini açıklayan Öztürk, “Amacımız yalnızca formada yer almak değil; imkânları sınırlı kız çocuklarının sahaya ulaşmasına, kadın futbolcuların daha güçlü koşullarda mücadele etmesine katkı sağlamaktı” ifadelerini kullandı.

Kulübe Birkaç Yıl İçinde 15-20 Milyon Avro Gelir Hedefi

Gelir paylaşımı modelinin ayrıntılarını açıklayan Bülent Öztürk, arsaVev'in belirli projelerindeki bölümlerin Fenerbahçe markasıyla satışa sunulacağını ve bu satışlardan elde edilecek gelirin kulüple paylaşılarak kadın futbol takımına düzenli, ölçeklenebilir bir kaynak yaratacağını belirtti.

Öztürk, bu iş modeliyle birkaç yıl içinde kulübe 15 – 20 milyon avro düzeyinde gelir kazandırmayı hedeflediklerini, Avrupa standardındaki bir kadın futbol takımının yıllık bütçesinin yaklaşık 5 milyon avro olduğu göz önüne alındığında bu rakamın yaratacağı dönüşümün büyüklüğünün daha net görüldüğünü vurguladı. Model tam kapasiteye ulaştığında takımın gelir üretme gücünün bugünkünün yaklaşık dört katına çıkarılmasının hedeflendiğini ve böylece sportif başarı, altyapı yatırımları ve tesisleşmenin dönemsel bütçelere bağlı olmaktan çıkarılıp sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşturulacağını sözlerine ekledi.