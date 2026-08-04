Bordo-mavili kulübün uzun süredir büyük gizlilik içinde yürüttüğü görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Mısırlı yıldızla anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken, Salah'ın yarın akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a getirilmesinin planlandığı iddia edildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Avrupa futbolunun en önemli yıldızlarından biriyle anlaşmaya varması futbol dünyasında büyük heyecan yarattı. Transfer haberinin ortaya çıkmasının ardından bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada binlerce paylaşım yaparken, olası imza töreni için Trabzon Havalimanı'nda yoğun bir karşılama hazırlığı başladı.

Uluslararası basında geniş yankı uyandırdı

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olacağı yönündeki iddialar yalnızca Türkiye'de değil, İngiltere ve Mısır başta olmak üzere birçok ülkede de gündeme taşındı. Dünyaca ünlü futbolcunun Süper Lig'e gelme ihtimali, uluslararası spor kamuoyunda dikkat çeken gelişmeler arasında gösterildi.

Kulüp tarihinin en dikkat çeken transferlerinden biri olabilir

Transferin resmiyet kazanması halinde Mohamed Salah, Trabzonspor tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Kariyeri boyunca Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan yıldız oyuncunun bordo-mavili formayı giymesi, Süper Lig'in uluslararası görünürlüğüne de önemli katkı sağlayabilir.

Başarılarla dolu kariyer

33 yaşındaki Mısırlı futbolcu, Liverpool kariyerinde Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. Bireysel performansıyla da adından söz ettiren Salah, Premier Lig'de birçok kez gol krallığı ve asist krallığı elde ederken, yılın futbolcusu ödüllerine de layık görüldü.

Liverpool formasıyla çıktığı 442 resmi maçta 257 gol ve 123 asistlik katkı sağlayan yıldız isim, kulüp tarihinin en önemli futbolcuları arasında gösteriliyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Trabzonspor cephesinden transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak anlaşmanın tamamlandığı ve Mohamed Salah'ın yarın akşam özel uçakla Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği ifade ediliyor.