UEFA ise teklifin mevcut haliyle devam etmesi durumunda FIFA organizasyonlarına katılmama kararı aldığını duyurdu.

FIFA tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda ve futbol çevrelerinde oluşan endişelerin dikkate alındığı belirtildi. Kurum, FIFA Forward Enterprise'ın futbolun ticari gelirlerini daha etkin yönetmek amacıyla oluşturulması planlanan bir yapı olduğunu ve kontrolün tamamen FIFA'da kalacağını ifade etti.

Açıklamada, kurulması planlanan yapıyla elde edilecek ticari değerin FIFA'ya bağlı 211 üye federasyonla paylaşılacağı, böylece ülkelerin futbol altyapısı ve gelişim projelerine daha fazla kaynak ayırabileceği öne sürüldü.

Federasyonlara 20 milyon dolarlık destek planı

FIFA, 2027-2030 dönemi kapsamında tüm üye federasyonlara 20 milyon dolar tutarında gelişim fonu sağlanacağını açıkladı. Kurum, bu desteğin FFE projesine destek verilip verilmemesine bağlı olmayacağını belirtti.

Bunun yanında FIFA Fast Forward Programı kapsamında federasyonlara ek olarak tek seferlik 20 milyon dolarlık finansman sağlanması planlanıyor. FIFA, bu programın gönüllülük esasına dayanacağını ve dış yatırım yoluyla finanse edileceğini duyurdu.

FIFA ayrıca FFE'nin ancak üye federasyonların çoğunluğunun onayını alması halinde hayata geçirileceğini açıkladı. Yeterli destek bulunamaması durumunda ise mevcut ticari yapılanmanın devam edeceği belirtildi.

UEFA: "Dünya Kupası satılık değildir"

FIFA'nın açıklamalarının ardından UEFA ve 55 üye federasyonundan sert bir karşı hamle geldi. Avrupa futbolunun yönetim organı, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer büyük organizasyonların ticari haklarını özel yatırımcılara açma girişimine karşı olduğunu açıkladı.

UEFA tarafından yapılan ortak açıklamada, Dünya Kupası'nın futbolun ortak mirası olduğu vurgulanarak, organizasyonların özel mülkiyete açılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Dünya Kupası satılık değildir. Bu turnuva nesiller boyunca futbolcular, milli takımlar ve taraftarlar tarafından oluşturulan sportif bir mirastır" ifadelerine yer verildi.

UEFA, FIFA'nın söz konusu planlardan vazgeçmemesi halinde Avrupa milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. Avrupa futbolunun temsilcileri, tekliflerin tamamen geri çekilmesi ve gelecekte FIFA organizasyonlarının özel yatırımcılara devredilmeyeceğine dair bağlayıcı güvenceler verilmesi gerektiğini belirtti.

FIFA ile UEFA arasındaki bu görüş ayrılığının, dünya futbolunun gelecekteki yönetim modeli ve milyarlarca dolarlık ticari gelirlerin paylaşımı konusunda yeni bir tartışmanın kapısını aralaması bekleniyor.