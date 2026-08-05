Daha önce Garanti BBVA Mobil üzerinden sunulmaya başlanan ve piyasaları düzenli olarak takip ederek uygun fon dağılımı değişikliği önerilerini otomatik olarak uygulayan Otomatik Fon Koçu hizmetine ek olarak, müşteriler artık Fon Dağılım Değişikliği ve Fon Koçu işlemlerini de Garanti BBVA Mobil üzerinden kendileri de gerçekleştirebiliyor.

Garanti BBVA Emeklilik, BES müşterilerinin fon yönetimini daha hızlı, kolay ve bilinçli şekilde gerçekleştirebilmeleri için dijital hizmetlerini Garanti BBVA Mobil'e taşıdı. Daha önce Garanti BBVA Mobil üzerinden sunulmaya başlanan ve piyasaları düzenli olarak takip ederek uygun fon dağılımı değişikliği önerilerini otomatik olarak uygulayan Otomatik Fon Koçu hizmetine ek olarak, müşteriler artık Fon Dağılım Değişikliği ve Fon Koçu işlemlerini de Garanti BBVA Mobil üzerinden kendileri de gerçekleştirebiliyor. Böylece BES müşterileri, birikimlerini değerlendirdikleri fonları tek bir dijital deneyim içerisinde yönetebiliyor; risk profillerine uygun fon önerilerine ulaşabiliyor ve fon dağılımlarını ihtiyaçlarına göre kolayca güncelleyebiliyor.

BES'te uzun vadeli birikim performansını etkileyen en önemli unsurlardan biri, fonların doğru zamanda ve doğru dağılımla yönetilmesi. Müşteriler yıl içerisinde 12 kez fon dağılımı değişikliği yapabiliyor. Ancak piyasa koşullarını sürekli takip etmek ve doğru fon tercihini belirlemek birçok yatırımcı için zaman ve uzmanlık gerektiriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı, şunları söyledi: "Müşterilerimizin tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmeyi ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamayı en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. BES'te doğru fon seçimi ve bu fonların piyasa koşullarına göre dinamik şekilde yönetilmesi, müşterilerimizin uzun vadeli birikim performansını doğrudan etkiliyor. Biz de bu doğrultuda, müşterilerimizin birikimlerini doğru ve verimli finansal araçlarla yönetebilmelerine rehberlik ediyoruz. Amacımız, piyasa gelişmelerini takip etmekte zorlanan veya vakti olmayan tüm müşterilerimizin kendi risk profillerine uygun ve bilinçli kararları almalarını sağlamak. Sunduğumuz bu kullanıcı dostu çözümlerle fon yönetimini herkes için çok daha anlaşılır hale getiriyor, müşterilerimizin finansal geleceklerini güvence altına alma yolculuklarında her an yanlarında olmaya devam ediyoruz."

Müşteriler fon yönetimini yatırım işlemlerinin bir parçası olarak değerlendiriyor

Garanti BBVA Emeklilik, bu ihtiyaca yönelik geliştirdiği dijital çözümlerle fon yönetimini daha erişilebilir hale getiriyor. Sektörde öncü olarak 2017 yılında hayata geçirilen Fon Koçu hizmeti, müşterilerin kısa bir risk profili anketini tamamlamasının ardından, tarihsel veri ve güncel piyasa koşulları doğrultusunda kişiselleştirilmiş fon dağılımı önerileri sunuyor.

Otomatik Fon Koçu ise bu deneyimi bir adım ileri taşıyor ve katılımcıların risk profil ve yaş kriterine göre piyasa dinamiklerine uygun fon dağılımı önerilerini otomatik olarak sözleşmelerine uyguluyor. Böylece katılımcı portföyü, Garanti BBVA Portföy uzmanlığıyla piyasa dinamiklerine göre düzenli olarak yönetilirken müşterilerin sürekli piyasayı takip etmesine de gerek kalmıyor.

Müşteriler artık BES sözleşmelerindeki fon yönetimini yatırım işlemlerinin bir parçası olarak değerlendiriyor ve buna bankacılık uygulamalarından da erişmek istiyordu. Otomatik Fon Koçu’nun banka mobile taşındığı andan itibaren Otomatik Fon Koçu’nu inceleyen ve tercih eden müşteri sayısında yaklaşık toplam %20 artış gözlemlendi. Aynı şekilde Fon Koçu önerilerine ulaşmak isteyen müşterilerin de daha yüksek oranda hızlı bir şekilde bu önerilere ulaşabilmelerine imkan sağlandı.

Artık Fon Dağılım Değişikliği ve Fon Koçu hizmetlerinin de Garanti BBVA Mobil'e eklenmesiyle birlikte BES müşterileri, fon yönetimine ilişkin tüm temel işlemlerini bankacılık uygulamaları üzerinden hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebiliyor.