Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, BARMA paylarının aynı tarihten itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmeye başlayacağı belirtildi.

Alınan karar kapsamında Barem Ambalaj payları; BIST 500, BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Sınai, BIST Sınai Sektörü, BIST Orman Kağıt Basım ve BIST Sürdürülebilirlik İzleme endekslerinden çıkarılacak.

Borsa İstanbul’un düzenlemesi, şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı’na alınması nedeniyle BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin ilgili maddesi doğrultusunda gerçekleştirildi.

BIST 500’de BARMA’nın yerine CEOEM geliyor

BIST 500 Endeksi’nde yapılacak değişiklik kapsamında Barem Ambalaj paylarının yerine CEO Event Medya A.Ş. (CEOEM) payları dahil edilecek.

Söz konusu değişiklikler 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Konkordato süreci nedeniyle yakın takipteydi

Barem Ambalaj, son dönemde finansal yapısına ilişkin gelişmelerle gündeme gelmiş, şirket hakkında konkordato süreci başlamıştı. Payların Yakın İzleme Pazarı’na alınmasıyla birlikte yatırımcıların şirket hisselerine ilişkin takip süreci de farklı bir piyasada devam edecek.

Borsa İstanbul’un endeks değişikliği kararı, şirket paylarının piyasa sınıflandırmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.