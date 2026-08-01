FIFA'nın resmi kayıtlarına göre Trendyol Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği ile Trendyol 1. Lig ekipleri Antalyaspor ve Pendikspor, üç transfer dönemi boyunca yeni oyuncu kaydı yapamayacak.

Öte yandan TFF 2. Lig'de mücadele eden Hatayspor için uygulanan transfer yasağının ise "kaldırılıncaya kadar"süreceği belirtildi. Bu ifade, kulübün FIFA nezdindeki yükümlülüklerini yerine getirene kadar yeni futbolcu tescil edemeyeceği anlamına geliyor.

Transfer yasağı ne anlama geliyor?

FIFA'nın transfer yasağı kararı, kulüplerin yeni futbolcu transfer etmesini tamamen engellemiyor. Ancak yasak süresince alınan oyuncular, ulusal ve uluslararası düzeyde resmi olarak tescil edilemediği için müsabakalarda forma giyemiyor. Yasaklar çoğunlukla futbolcu, kulüp veya teknik adam alacaklarının ödenmemesi ya da FIFA kararlarının yerine getirilmemesi nedeniyle uygulanıyor. Borçların kapatılması ve gerekli şartların sağlanması halinde bazı yasaklar kaldırılabiliyor.

Transfer yasağı verilen Türk kulüpleri