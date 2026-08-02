Fatih Tekke yönetiminde iddialı kadro hedefi

Yeni sezonda şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor'un, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdiği belirtiliyor. HT Spor'un haberine göre bordo-mavililer, hem Süper Lig'i yakından tanıyan Alexander Sörloth hem de dünya yıldızı Mohamed Salah için temaslarını sürdürüyor.

Sörloth yeniden Trabzon yolunda mı?

Haberde, Juventus'un yüksek maliyet nedeniyle Alexander Sörloth transferinden vazgeçtiği, Atletico Madrid'in ise Norveçli golcüyle yollarını ayırmaya sıcak baktığı aktarıldı. Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor'un eski yıldızı için yeniden devreye girdiği öne sürüldü.

Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla unutulmaz bir performans sergilemiş, Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda ise 7 gol atarak iki kulvarda da gol krallığı yaşamıştı. Taraftarın büyük sevgisini kazanan golcü oyuncunun yeniden Trabzon'a dönme ihtimali heyecan yarattı.

Mohamed Salah için dev teklif iddiası

Transfer gündeminin en dikkat çeken başlığı ise Mohamed Salah oldu. İddiaya göre Trabzonspor, Mısırlı yıldız futbolcuya yıllık 17 milyon euro maaş teklif etti. Yönetimin bu yüksek maliyetin önemli bölümünü sponsor destekleriyle karşılamayı planladığı öne sürülüyor.

Son günlerde ortaya atılan farklı iddialarda ise maaş talebinin daha da yükseldiği, görüşmelerin mali şartlar nedeniyle zorlu geçtiği ifade ediliyor. Ancak bu rakamlar taraflarca doğrulanmış değil ve resmi bir açıklama bulunmuyor.

Başkan Doğan daha önce iddiaları yalanlamıştı

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde çıkan "Mohamed Salah ile anlaşma sağlandı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Başkan Doğan, kamuoyunda yer alan anlaşma iddialarını yalanlayarak resmi bir mutabakat bulunmadığını ifade etmişti.

Bu nedenle Salah transferine ilişkin son haberler şu aşamada resmi açıklamayla doğrulanmış değil. Transfer sürecinde yaşanacak gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.