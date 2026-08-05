Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sıfır atık ve sürdürülebilir çevre hedefleri kapsamında hayata geçirdiği katı atık yönetimi projesi, atıkları ekonomik değere dönüştürmeye devam ediyor.

Başkan Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir şehrin derdiyle dertlenince, o işi gerçekten sahiplenince ortaya çıkan eserlerdir” ifadelerini kullanarak projenin geldiği noktayı anlattı.

Şahin paylaşımında, Gaziantep’in atıklarının tesislerde ayrıştırıldığını, geri dönüşüm sayesinde ekonomik değer oluşturulduğunu ve doğanın korunduğunu belirtti.

Çöpten elektrik üretimi

Gaziantep’teki katı atık tesislerinde organik atıklardan elde edilen gaz, enerji üretiminde kullanılıyor. Üretilen elektrik şehir şebekesine aktarılırken, bu kapasitenin yaklaşık 40 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Atık ısı seralara hayat veriyor

Projenin dikkat çeken bölümlerinden biri ise enerji üretimi sırasında ortaya çıkan ısının tarımda değerlendirilmesi oldu.

Tesisin yanında kurulan seralarda topraksız tarım yöntemiyle çilek ve domates yetiştiriliyor. Çöp gazından elde edilen enerjinin atık ısısı, seraların ısıtılması ve iklimlendirilmesinde kullanılıyor.

Daha önce çilek üretimiyle başlayan projeye domates serası da eklendi. Seralarda üretilen ürünlerin ise kentte yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

“Türkiye Yüzyılı belediyeciliği” vurgusu

Fatma Şahin, paylaşımında projeyi “Türkiye Yüzyılı belediyeciliği” ve “Gaziantep modeli belediyecilik” anlayışının bir örneği olarak değerlendirdi.

Şahin, projede emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür ederek, çevreci ve sosyal fayda sağlayan çalışmaların devam edeceğini ifade etti.