İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında, profesyonel liglerde mücadele eden bazı kulüplerin yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, bazı yöneticilerin bahis hesaplarının bulunduğu ve yöneticisi oldukları takımlarla başka takımlar arasında oynanan müsabakalarda rakip takıma bahis oynadıklarının tespit edildiği öne sürüldü.

Bu tespitler üzerine İstanbul merkezli 10 ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 32 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 28 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin, aralarında farklı kulüplerden yöneticilerin de bulunduğu toplam 32 kişiden oluştuğu ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.