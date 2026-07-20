Sabah saatlerinde belediye binasına gelen polis ekipleri, İzmit Belediyesi'nde arama ve inceleme yaptı. Operasyon kapsamında Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet emniyete götürülürken, Hürriyet'in evinde de arama gerçekleştirildi.

Soruşturmanın odağında belediye ihaleleri var

Edinilen bilgilere göre soruşturma; şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık kapsamında verilen beyanlar ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda başlatıldı. Savcılık, İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını mercek altına aldı.

Dosyada yer alan iddialar arasında, ihaleleri alan firmalar ile teklif veren şirketlerin belediye yöneticileriyle akrabalık ilişkileri bulunduğu, belediye ile iş yapan firmalardan komisyon alındığı ve ihale süreçlerinde usulsüzlük gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Ayrıca Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde etkili olduğu iddiaları da soruşturma kapsamında inceleniyor.

5 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmit, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında belediye yöneticileri, bürokratlar, CHP İzmit İlçe Başkanı, belediye iştirak yöneticileri ve çeşitli firma temsilcilerinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltiliyor.

Önceki gözaltılar soruşturmanın ilk adımı olmuştu

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde de İzmit Belediye Başkanı'nın uzun yıllar özel kalem müdürlüğünü yapan Duygu Çetiner, "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve eski özel şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit tutuklanırken, Hüseyin Ergül ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Operasyonla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gözaltı ya da adli işlemlerin gündeme gelebileceği öğrenildi. Soruşturma aşamasındaki iddiaların henüz yargı kararıyla kesinleşmediği, nihai değerlendirmenin yargılama sürecinde yapılacağı belirtildi.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Söz konusu tespitler üzerine savcılık talimatıyla, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından İzmit, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale olmak üzere 5 ilde bugün eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürülen operasyonda haklarında işlem yapılan ve aralarında belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri ile firma yetkililerinin bulunduğu 31 şüphelinin isimleri ve unvanları şu şekilde sıralandı:

Fatma Kaplan Hürriyet - İzmit Belediye Başkanı

Murat Hürriyet - Belediye Başkanı Eşi

Ömer A. - İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü

Gökhan Ercan - CHP İzmit İlçe Başkanı

Leyla K. - İhale Sorumlusu

Seyhan Ö. - Mali İşler Müdürü

Hamit İlker U. - Meclis Üyesi, Harita Mühendisi

Nusret Ömürhan Y. - Özel Kalem

Figan Ç. - Eski Ruhsat Müdürü

Burak G. - Fen İşleri Müdürü

Engin E. - Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı

Mehmet E. - Destek Hizmetleri Müdürü

Hakan O. - Bekaş Bando Şefi

İrfan C. - Başkan Şoförü

Hüseyin D. - Eski Zabıta Komiseri

Özlem Kırma D. - Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı

Yusuf K. - Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Demet I. - Şahıs Firması

Zekiye Köstekli O. - Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Adem O. - Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Fatih Y. - YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Kenan Y. - YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yasin O. - Zirvetur Araç Kiralama Tic. Ltd. Şti.

Remzi G. - Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Çetin S. - MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Tic. A.Ş.

Ramazan K. - Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yüksel K. - Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Cemil Ç. - Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.

Ali Han Ü. - DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Nihat Ö. - Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt

Selin Evren Özoğlu - Avukat