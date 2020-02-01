Zeytinyağlı incir kürünün faydaları

Kuru incir, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermekte, kemiklerimizi ve dişimizi geliştirerek çok daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. İçerdiği vitamin, protein ve mineral sayesinde, hücrelerin yenilenmesini sağlar. Zeytinyağı da, son derece şifalı bir besindir. Ancak, kuru incir ve zeytinyağını karıştırıp kür yaparsanız mucizelerin katlandığını göreceksiniz.

ZEYTİNYAĞI İNCİR KÜRÜ YAPILIŞI

Kürün hazırlanışı oldukça kolaydır. Küçük bir kavanoza 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 2 adet kuru inciri dilimleyip zeytinyağına ekleyin. Karışımı, 1 gün boyunca bekletin ve sabah aç karna, incirleri yiyin. Yediğiniz incirlerin yerine yenisini koyun ve bir ay boyunca her gün bu formülü tekrarlayın.

CİNSEL SAĞLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Erkeklerde cinsel gücü ve sperm kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. Eşinin hamile kalmasını isteyen erkeklere kuru incir ve zeytinyağı kürü öneriliyor.

KABIZLIĞI GİDERİYOR

Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniliyor.

HAMİLE KALMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Kadınlarda doğurganlığı artıran kuru incir-zeytinyağı kürü sayesinde, kadınların sağlığı güçleniyor.

ASTIM VE ÖKSÜRÜĞÜ KESİYOR

Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlıyor, rahatlatıyor.

Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş iki tane kuru incirleri sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bu kür bu şekilde en az altı ay boyunca devam ettirilmesi önerilir. Ara verilmeden uygulanacak olan bu formül öksürük ve astım problemleri olanlar için inanılmaz bir tedavi metodudur.

Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını koruyor ve güçlendiriyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendiriyor.

Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı oluyor.

Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendiriyor. Özellikle menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruyor.

Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan, metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı oluyor.

KURU İNCİRİN FAYDALARI

İncir, lif bakımından oldukça zengindir. Özellikle kuru incir, suyu olmadığından, lif oranı bakımından daha zengindir. Ama kalorisi de taze incire göre daha yüksektir.

100 gram taze incir 70 kalori civarı enerji verir. Bu miktar oldukça düşüktür. Bu sayede incir çok sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olarak karşımıza çıkar.

Zengin lif içeriği sayesinde incir, sindirimi düzenlemeye de yardımcıdır. Unutmayın ki lif oranı yüksek gıdaların kolon kanseri gibi kanser türlerini engellemeye de yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Özellikle kuru incir, demir açısından çok oldukça zengindir. Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntıları azaltmakta faydalı olabilir.

İncir A, E, K vitaminleri ve özellikle B kompleks vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır.

İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir. Hatta bazı uzmanlar, tip 2 şeker hastalığına sahip kişilerin kan şekerini düzenlemek için incirden faydalanabileceğini düşünmektedir.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

İnsan vücudunda en çok bulunan yağ asidi Oleik asittir. Bir tekli doymamış yağ asididir. Oksidasyona karşı son derece dirençli olan bu yağ asidi vücutta serbest radikallerle savaşır. Bir yağın oleik asit miktarı ne kadar yüksekse o kadar sağlıklı ve kalitelidir. Isıya karşı dayanıklı ve yapısını bozmamak için kararlıdır. Ne var ki bu oran ayçiçeği yağında çok düşük. Zeytinyağının ise oleik asit oranı çok daha yüksek. Yüzde 78-80 oranında ve ısıya karşı çok dayanıklı. Adeta ayakları yere sağlam basıyor. Kızartmada bile kanserojen madde haline gelmiyor. Bilimsel verilerle de ispatlandığı üzere, oleik ait yani zeytinyağı total ve kötü huylu kolesterolü düşürüyor.

Bilirsiniz, tabiat anne gibidir. Neredeyse anneliğin bütün vasıflarını taşır. Saygılı olursanız şefkatli kollarıyla sarar. Malum ki her anne bebeği için en güzel sütü salgılar. Anne sütü bilinen bütün besinlerin ve ilaçların üstündedir. Zeytinyağı, besinler ve beslenme üzerine eğitim almış meslek gruplarının içinde doğanın anne sütü diye tabir edilir. Anne sütü ifadesinden ne anlıyorsanız hepsi. Hem besin hem ilaç.

AYETTE BİLE ADLARI BİR ARADA GEÇİYOR

Mümin'un Suresi 20. ayette 'Sina dağından çıkan bir nebatta yetiştirdik ki, o ağaç hem yağ hem de yiyenlere bir katık (zeytin) çıkarır' şeklinde anlatılan zeytinyağı ile Tin Suresi'nde üzerine yemin edilen incirin birleşiminden böyle bir ilacın çıkmasına hayret edilmemeli. Ayrıca bir Hadis-i Şerifte 'Zeytinyağını yiyiniz ve sürünüz. Çünkü o mübarek (bereketli) bir ağacın ürünüdür' şeklinde zeytinyağının önemi vurgulanmıştır.