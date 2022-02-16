Şanlıurfa’da mobil aşı ekipleri sanayi esnafını aşıladı

Şanlıurfa’da korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ambulansla sanayi esnafına aşı anonsu yapıldı.

Şanlıurfa’da korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kent merkezi ve ilçelerdeki hastaneler dışında AVM, Evren Sanayi Sitesi, Balıklıgöl platosu ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplama merkezindeki mobil aşı ekipleri aşılama çalışmalarına devam ediyor. Hastanelerde sabit ve mobil aşı ünitelerine başvuran vatandaşlar, anında aşılarını olabiliyor. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri Evren Sanayi sitesinde bulunan sanayi esnafına yönelik yerinde aşı uygulaması yaptı. Sanayi esnafının işlerinden ayrılmadan çalıştıkları yerlerde eksik aşıları ve hatırlatma dozu aşıları yapılıyor.

Aşılama ekiplerinin başında bulunan Dr. Fatih Melih Demir, “Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü adına aşı noktalarımız haricinde bugün gezici ekiplerimiz vasıtasıyla “evren sanayi” sitesinde hatırlatma dozlarını, eksik dozları olan vatandaşlarımızı aşıya davet ettik. Anons yaparak ilerleyerek aşılama çalışmalarını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza Salgın ve yasaklardan kurtulmamız için Aşı olmalarını önerdik. Tüm halkımızı Aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.