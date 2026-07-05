Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun 2 Temmuz 2024 tarihinde göreve başlamasıyla birlikte "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda sağlık sistemini güçlendirecek kapsamlı uygulamalar hayata geçirildi. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, hizmet kalitesini yükselten ve koruyan, geliştiren, üreten sağlık modelini esas alan bu dönüşüm süreciyle sağlıkta yeni bir dönem başlatıldı.



12 ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirildi

Bakan Memişoğlu’nun göreve başladığı tarihten bugüne kadar küresel iş birliklerini geliştirecek 38 uluslararası belgeye imza atıldı, sağlık diplomasisini güçlendirmek adına 12 ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirildi.



598 Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Son iki yılda 126 yeni Sağlıklı Hayat Merkezi ve 598 Aile Sağlığı Merkezi açılırken, ayrıca 100 adet ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisi inşa edildi. Türkiye genelinde bugün toplam 348 Sağlıklı Hayat Merkezi ve 8 bin 350 Aile Sağlığı Merkezi ile birinci basamak sağlık hizmeti sunuluyor.



45 milyon vatandaşın kronik hastalık taraması ve izlemi gerçekleşti

Aile hekimliği hizmetleri kapsamında toplum sağlığının korunmasına yönelik kronik hastalık tarama ve izlem çalışmaları yürütülüyor. Koruyucu sağlık vizyonu ile 45 milyon vatandaşın kronik hastalık taraması ve izlemi gerçekleştirildi. Taramalar sonucunda aile hekimliği birimlerinde yaklaşık 12 milyon vatandaşa ilk kez tanı konularak, tedavi süreçleri başlatıldı.



Bekleyen randevu sayısı 322 bin seviyesine geriledi

MHRS’de bekleyen randevu talebi sayısı yaklaşık 4 milyondan 322 bin seviyesine gerileyerek, randevu bekleyen vatandaş sayısında yüzde 92 oranında rekor bir düşüş sağlandı.



Sigara Bırakma Poliklinikleri'nin sayısı üç kat arttı

Sigara Bırakma Poliklinikleri'nin sayısı üç kat artarak bin 577’ye yükselirken, polikliniklerde 497 bin 622 muayene gerçekleştirildi. ALO 171 hattı ile 888 bin 810, sahadaki mobil ekipler ile 875 bin 247 vatandaşa sağlık hizmeti sunuldu. Bağımlılıkla mücadele kapsamında ALO 191 hattı üzerinden de 581 bin 730 vatandaşa rehberlik sağlandı.



"Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik" yayımlandı

Yönetmelik ile bakım sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli belirlenerek, evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetlerinin bir arada sunulması hedeflendi. Evde sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletilerek başvuru kanalları artırılırken, palyatif bakım ve evde sağlık koordinasyon birimleri oluşturulmasına yönelik düzenlemeler yapıldı.



"Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği" yayımlandı

Yeni yönetmelik ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ünitesi ve uygulama merkezi açma şartları kolaylaştırılırken, verilen hizmetin daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşması hedeflendi. GETAT uygulamalarında sağlık hizmet sunumu genişletildi. Uygulamalarda Bakanlığın yayımlandığı 15 kılavuzun esas alınması gerekliliği ortaya konuldu.



"Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği" yayımlandı

Düzenleme ile aile sağlığı merkezlerine ilişkin asgari fiziki şartlar hizmet sunumundaki ihtiyaçlara göre güncellendi. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı istihdamına ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yapılarak, aile hekimliği uygulamasında personel istihdamı teşvik edildi.



Kampanyalarla sağlıklı yaşam teşvik edildi

2025 yılında hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa Kampanyası" ile vatandaşlar yaklaşık 513 bin kilo verdi. Kampanyanın devamı niteliğinde olan 2026 yılında hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa Kampanyası" ile vatandaşların hastalanmadan sağlığını korumasını ve hareketli olmasını amaçlandı. "Ulusal Kanser Tarama Programı" kapsamında vatandaşlar kısa mesajla kanser taramalarına davet edildi. Bu kapsamda gönderilen SMS sayısı 99 milyonu buldu.



1 milyon 723 bin anne adayına danışmanlık hizmeti verildi

1 milyon 723 bin anne adayına gebelik ve doğum sürecinde eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi. "Her Gebeye Ebe" uygulaması kapsamında görev yapan koordinatör ebeler ise 722 bin 629 gebeye rehberlik etti.



Ülke genelindeki denetimlerle sağlık hizmet kalitesine katkı sağlandı

Sağlık hizmet sunumunda karşılaşılan gerek finansal gerekse insan sağlığı açısından riskli olabilecek durumlar veri analiz yöntemiyle tespit edilerek, önlemeye çalışan yeni nesil teftiş sistemi REDES ile denetimler gerçekleştirildi. Tespit edilen sorunlar çözülerek, sağlıkta hizmet kalitesi yükseltildi.



İran’a insanı yardım gönderildi

İran’a iki kez insani amaçlı tıbbi malzeme gönderildi. İlk etapta 8 Nisan’da İran’a Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden 3 tır (60 palet) tıbbi cihaz, ilaç ve sarf malzemesi İran’a ulaştırıldı. İkinci etapta ise 25 Nisan’da 6 tır (107 palet) yardım malzemesi olarak bölgeye sevk edildi.



782 yeni ilaç geri ödeme kapsamına alındı, dijital organ bağışı düzenlemesi hayata geçirildi

Vatandaşların ilaca erişimini kolaylaştırmak için son iki yılda 782 yeni ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Dijital organ bağışı uygulaması hayata geçirilerek, organ bağışı süreçleri e-Devlet ve e-Nabız üzerinden kolay ve erişebilir hale getirildi. Bu kapsamda 136 bin 884 vatandaş dijital organ bağışçısı oldu, uygulama sayesinde aylık organ bağış sayısı 2 bin 500’den 14 bine yükseldi.



Hepatit A aşısı 81 ilde kullanıma sunuldu

Yerli aşı çalışmaları kapsamında hepatit A ve suçiçeği aşıları teknoloji transferiyle Türkiye’de üretilmeye başlandı. Hepatit A aşısı 81 ilin tamamında kullanıma sunulurken, altı bileşenli karma aşı ve gebelere yönelik Tdab aşısı da programa dahil edildi.



"İlacım Nerede?" özelliği ile reçetedeki ilaçlara erişim kolaylaştı

e-Nabız sistemine entegre edilen "İlacım Nerede?" uygulamasıyla aylık ortalama 900 bin vatandaşa yönlendirme desteği sunuldu. Yeni özellikle vatandaşlar zaman kaybetmeden sorgulama yaparak, reçetesindeki ilaçların bulunduğu eczanelere erişim sağlayabiliyor.



Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 6,2 puan arttı

Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonu ile yapılan çalışmalar doğrultusunda genel sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı son bir yılda 6,2 puan artarak yüzde 69,4’e yükseldi.



136 yeni mevzuat düzenlemesi hayata geçirildi

Sağlık hizmet sunumunun daha etkin, şeffaf ve sürdürülebilir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla mevzuat altyapısı sürekli olarak güçlendirilirken, son 2 yılda hayata geçirilen toplam 136 mevzuat düzenlemesiyle hayata geçirilen değişikliklerin hukuki altyapısı oluşturuldu.



Yerli kalp-akciğer makinesi ile ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi

Yerli kalp akciğer makinesi LIFELINE HLM, ilk kez Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. ASELSAN tarafından geliştirilen, hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları ise Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yapılan yerli kalp akciğer makinesi, operasyon süresince sergilediği yüksek performansla sağlık teknolojilerinde önemli bir eşiğin geride bırakılması sağlandı.



CAR-T hücre tedavisi başarıyla uygulandı

Hematolojik kanserlerde kullanılan CAR-T hücre tedavisi tamamen yerli imkanlarla geliştirildi. Tedavi geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk kez Etlik Şehir Hastanesi’nde uygulanmaya başlanırken, bugüne kadar 12 hastaya CAR-T hücre tedavisi uygulandı.



Mamografi Tarama Raporlama Sistemi hayata geçirildi

Meme kanserinin erken teşhisi amacıyla geliştirilen Mamografi Tarama Raporlama Sistemi hayata geçirildi. 2024 yılından bu yana 2 milyondan fazla tarama sonucu bu sistemle değerlendirilirken, şüpheli sonuçların önceliklendirilmesi sayesinde erken tanı ve raporlama süreçlerinin etkinliği artırılırdı.



Yerli Renkli Doppler Ultrasonografi cihazı üretim çalışmaları başladı

Yerli Renkli Doppler Ultrasonografi cihazının geliştirilmesine yönelik proje çağrısı kapsamında sözleşme ve imza süreçleri tamamlanarak, üretim çalışmalarına başlandı. 2026 sonu itibarıyla kamu hastanelerinde yerli ultrason cihazlarının kullanılmaya başlanılması planlanıyor.



OED cihazları ülke geneline yaygınlaştırıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun Türkiye’nin "sağlık vizyonunda tarihi bir eşik" olarak nitelendirdiği OED cihazları ülke genelinde kullanılmaya başlandı. Ani kalp durmalarında erken ve etkili müdahale imkanı sağlayan OED cihazları, ölüm ve kalıcı sakatlık riskini azaltarak acil sağlık hizmetlerinin etkinliğine önemli katkı sunuyor.



Yerli Mobil Dijital Röntgen Cihazı kamu hastanelerinde kullanılmaya başlandı

ASELSAN iş birliği ile geliştirilen "Mobil Dijital Röntgen Cihazı" kamu hastanelerinde kullanılmaya başlandı. Cihaz, yoğun bakımda ve acil durumlarda çekilen görüntüleri yapay zekayla işleyerek ön tanı desteği sağlandı.



25 Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kuruldu

Sağlık alanındaki bilimsel çalışmaların yenilikçi teknolojilere dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirilen TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi yapılanması kapsamında üniversitelerde ve şehir hastanelerinde 25 Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu.



3 GÖKBEY hava ambulansı sağlık filosuna katılacak

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY ambulans helikopterinin test uçuşları yapıldı. En zorlu coğrafi ve iklim şartlarında sağlık hizmetine erişimi destekleyecek olan GÖKBEY, vatandaşlara hızlı ve etkin acil müdahale imkanı sunacak. 2026 yılı sonuna kadar 3 adet GÖKBEY ambulans helikopterinin sağlık filosuna katılması öngörülüyor.



"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı ile yaklaşık 825 bin öğrenciye ulaşıldı

"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında 2 bin 639 okulda yaklaşık 825 bin öğrenciye ulaşıldı. Programın merkezinde yer alan "Sağlık Elçisi" modeli ile çocukların sağlık bilgilerini sadece öğrenmekle kalmayıp paylaşma ve yayma sorumluluğu kazanmaları hedefleniyor.



Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimleriyle 397 bin 140 vatandaşa sağlık eğitimi sunuldu

Bakan Memişoğlu’nun 10 Nisan 2025’te ilk dersine katıldığı Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimleri kapsamında bugüne kadar 397 bin 140 kişiye sağlık okuryazarlığı eğitimi verildi.