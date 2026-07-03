Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Temmuz'da güncellediği taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine yeni firmaları ekledi. Listede, geçtiğimiz aylarda iflas eden Ekleristan markasının da yer alması dikkat çekti.

Bakanlığın analizlerine göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından Ekleristan markasıyla üretilen, 11 Şubat 2026 üretim tarihli "Antep fıstıklı ekler" ürününde yapılan incelemelerde, etikette belirtilen Antep fıstığı yerine ay çekirdeği kullanıldığı belirlendi.

Gıda mevzuatına göre, etikette beyan edilen hammaddenin yerine farklı ve daha düşük maliyetli bir bileşenin kullanılması "taklit ve tağşiş" kapsamında değerlendiriliyor.

425 şubeye kadar büyümüştü

Pandemi döneminde Bursa'da üç şubeyle faaliyet göstermeye başlayan Ekleristan, franchise sistemiyle kısa sürede büyüyerek 52 ilde 425 şubeye ulaştığını açıklamış, yurt dışı yatırım planlarıyla da gündeme gelmişti.

Ancak hızlı büyümenin ardından yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekleristan Gıda, Cevizden Gıda ve Snowland Taşımacılık'ın konkordato taleplerini reddetmiş, şirketler hakkında 1 Nisan 2026 itibarıyla iflas kararı verilmişti. Söz konusu karar daha sonra Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetim sonuçlarıyla birlikte, iflas eden marka bu kez de gıda güvenliği açısından kamuoyunun gündemine taşınmış oldu.