Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte araç klimalarının daha yoğun kullanıldığı bu dönemde uzmanlar, periyodik bakımın ihmal edilmemesi konusunda sürücüleri uyardı. Düzenli bakım yapılmayan veya uzun süre çalıştırılmayan klima sistemlerinde ciddi mekanik arızaların oluşabileceği, bunun da on binlerce liralık tamir masrafına neden olabileceği belirtildi.

Uzmanlara göre araç klima sistemleri de motorun diğer parçaları gibi düzenli çalıştırılmaya ihtiyaç duyuyor. Klima gazının zamanında yenilenmemesi, polen filtresinin değiştirilmemesi ve sistemin uzun süre devre dışı bırakılması, klima gazının özelliğini kaybetmesine ve sistemin yağsız kalmasına neden oluyor. Bu durum ise kompresör kilitlenmesi, radyatör çapaklanması ve kalorifer motoru arızaları gibi maliyetli sorunları beraberinde getiriyor.

Periyodik klima bakımının ortalama 2 bin TL seviyesinde gerçekleştirilebildiği belirtilirken, ihmal edilen sistemlerde meydana gelen arızaların tamir maliyetinin 50 bin TL'ye kadar çıkabildiği ifade edildi.

Uzmanlar, klima sisteminin sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca belirli aralıklarla çalıştırılmasının sistem içerisindeki gaz ve yağın dolaşımını sağlayarak parçaların ömrünü uzattığını vurguluyor. Ayrıca klima gazı seviyesi ile polen filtresinin düzenli kontrol edilmesi hem sürüş konforunu artırıyor hem de daha büyük arızaların önüne geçiyor.

Araç sahiplerine, özellikle yaz sezonu öncesinde klima sistemlerini kontrol ettirmeleri ve üretici tavsiyelerine uygun periyodik bakımları aksatmamaları öneriliyor. Bu sayede hem yüksek onarım maliyetlerinin hem de sıcak havalarda yaşanabilecek performans sorunlarının önüne geçilebileceği belirtiliyor.