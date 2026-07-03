Okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların evde geçirdiği ve ekrana baktığı süre ciddi oranda artış gösteriyor. Ancak genç internet kullanıcıları, her geçen gün daha da tehlikeli hale gelen bir dijital ortama adım atıyor.



Günümüzde kötü niyetli aktörler; hiper gerçekçi yapay zeka videoları (deepfake), ikna edici ses taklitleri ve hedefli sosyal mühendislik dolandırıcılıkları üreten son derece erişilebilir araçlar kullanıyor. Bu profesyonel tuzaklar, deneyimli uzmanları bile yanıltabilirken, akıllı telefon veya tablet başında denetimsiz zaman geçiren bir çocuğun bunları fark etmesi neredeyse imkânsız hale geliyor.



Fortinet, gençleri korumanın yolunun teknik kontroller ile aktif ebeveynliğin birleşiminden geçtiğini vurguluyor. Ailelerin yaz tatilini güvenle geçirmelerine yardımcı olmak adına Fortinet, şu stratejik adımları öneriyor:



Açık bir iletişim kurun: Çocuklarla siber riskler hakkında açıkça konuşmak, onları korumanın en etkili yolu. Çocukları dijital dünyanın taşıdığı spesifik tehlikeler konusunda bilgilendirmek, onların soru sorma ve rahatsız edici durumları paylaşma özgüvenini artırıyor. Ebeveynlerin siber güvenlik alışkanlıklarında çocuklarına örnek olmaları ve belirli bağlantılardan neden uzak durulması gerektiğini onlara net bir dille anlatmaları gerekiyor.



Ev ağlarını ve cihazları güvenceye alın: Yazılımları güncel tutmak ve evdeki Wi-Fi ağını şifrelemek siber güvenliğin temelini oluşturuyor. Mümkün olan her platformda çok aşamalı kimlik doğrulamayı (MFA) etkinleştirmek ve eski şifreleri tekrar kullanmak yerine güçlü parolalar belirlemek önem taşıyor. Tatil döneminde seyahat eden ailelerin; otel veya restoranlarda sosyal medya hesabı üzerinden giriş yapılmasını isteyen halka açık Wi-Fi ağlarına karşı temkinli olması gerekiyor.



Bilgi kirliliğiyle mücadele edin ve dijital itibarı koruyun: İnternet dünyası, uydurma içeriklerle dolup taşıyor. Çocuklara, özellikle yapay zeka destekli sahte içeriklerin arttığı bu dönemde, okuduklarını ve izlediklerini eleştirel bir gözle değerlendirmeyi öğretmek gerekiyor. Dijital ayak izlerinin kalıcılığı üzerine konuşmak büyük önem taşıyor; çünkü internette paylaşılan her şey çocuğun dijital itibarını şekillendiriyor ve kötü niyetli kişiler tarafından şantaj ya da manipülasyon aracı olarak kullanılabiliyor.



Ruh sağlığını izleyin ve ekran sınırları belirleyin: Evde aşırı ekrana maruz kalmak çocukların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Gözetimsiz internet erişimi, siber zorbalığa ve sosyal medyanın zararlı dinamiklerine maruz kalma riskini artırıyor. Cihaz kullanımı konusunda net sınırlar koymak çocukların dijital dünyadan uzaklaşmasını sağlıyor. Bu sayede çocukların ruh sağlığı korunurken, yorgunluktan kaynaklanan ve siber tuzaklara düşmeye yol açan hatalar da önlenebilir.



Aşırı paylaşımı engelleyin ve çevrim içi avcılara karşı tetikte olun: Çocukları ev adresi, okul adı veya ödeme bilgileri gibi kişisel verileri paylaşmamaları konusunda uyarmak gerekiyor. Siber suçlular, popüler oyunlara yönelik sahte bağlantılar göndererek bu bilgileri suistimal ediyor ve ebeveynlerin finansal güvenliğini tehlikeye atabiliyor. Fortinet ayrıca, sosyal medyada yapılan "canlı yayınların" çocuğun tam konumunu siber avcılara açıkça gösterdiğini ve aile evinin boş olduğu sinyalini verdiğini belirtiyor. Çevrim içi dünyada "yabancı tehlikesi" somut bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor; dijital dünyada saldırganlar kendilerini çocukla aynı yaşta göstererek (catfishing) gençleri mesajlar yoluyla kolayca manipüle edebiliyor.



Günümüzde birçok cihaz, çocukların dijital faaliyetlerini izlemek ve engellemek için yerleşik güvenlik araçlarına sahip bulunuyor. Ancak bazı kritik adımların ebeveynler tarafından manuel olarak atılması gerekiyor. Kredi kartlarının çocukların hesaplarına tanımlı olmadığından emin olmak, giriş bilgilerini ebeveyn kontrolünde tutmak ve uygunsuz içerik engelleyicileri aktif hale getirmek, manuel müdahale gerektirse de hayati önem taşıyor.

Modern dünyada ebeveynlerin yapılacaklar listesi değişiyor; artık çocukların yanına koruyucu kıyafetler koymak kadar, güvenli cihazlar hazırlamak ve onların dijital sağlığını yönetmek de bu listenin bir parçasını oluşturuyor. Tatil dönemleri, bu kurallara her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulan zamanlar olarak öne çıkıyor.

