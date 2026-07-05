Yılın üçüncü fiyat artışı

ÇAYKUR, yılın ilk zammını 8 Nisan 2026 tarihinde yaklaşık yüzde 10, ikinci zammını ise 22 Mayıs 2026 tarihinde yüzde 15 oranında gerçekleştirmişti. Son artışla birlikte 2026 yılında kuru çaya yapılan zam sayısı üçe yükselmiş oldu.

Toplam artış yüzde 40'a ulaştı

Son fiyat güncellemesiyle birlikte yıl başından bu yana kuru çay fiyatlarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 40 seviyesine çıktı. Yeni fiyatların tüm ÇAYKUR ürün gruplarında ortalama yüzde 15 oranında uygulanacağı belirtildi.

Yeni fiyatlar 6 Temmuz'da yürürlükte

Yeni zamlı satış tarifesi, 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününden itibaren raflara yansıyacak. Sektör kaynakları, fiyat düzenlemesinin ilgili makamların onay sürecinin ardından yürürlüğe alındığını ifade etti.

Yaş çay alım fiyatı 35 TL olarak açıklanmıştı

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım taban fiyatını kilogram başına 35 TL olarak duyurmuştu. Böylece yaş çay alım fiyatında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 38 oranında artış yapılmıştı.

Yeni zamla birlikte tüketicilerin market raflarında kuru çay fiyatlarını daha yüksek etiketlerle görmesi bekleniyor.