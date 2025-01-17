“Önceki Yıllara Göre Farklılık Yok”

Son günlerde grip vakalarının arttığına dair söylentilere yanıt veren Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Üst solunum yolu enfeksiyonları ve gribal vakalarda mevsimsel bir yükseliş söz konusu. Ancak bu durum, geçmiş yıllardan farklı bir tablo oluşturmuyor. Ağırlıklı olarak influenza ve rinovirüs kaynaklı enfeksiyonlarla karşı karşıyayız.”

Tedbirlerle Yayılım Kontrol Altına Alınabilir

Grip vakalarının etkili bir şekilde yönetilebileceğini ifade eden Memişoğlu, vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu:

“Bu tür durumlarda aile hekimliklerimize başvurarak, istirahat ederek ve toplu alanlara çıkmaktan kaçınarak hastalıkların daha erken kontrol altına alınmasını sağlayabiliriz. Toplum olarak bu basit tedbirlere dikkat edersek, hem bireysel hem de toplumsal sağlığımızı koruyabiliriz.”

Halktan Destek Çağrısı

Sağlık Bakanı, grip gibi mevsimsel hastalıkların yayılmasını engellemek için bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekerek toplumun bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Bakan Memişoğlu’nun açıklamaları, grip vakalarının kontrol altına alınabileceğini ve paniğe gerek olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.