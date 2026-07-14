Tera Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arz için talep toplama işlemleri 8-9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde yapıldı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle satışa sunulan tüm paylar yatırımcılardan gelen taleple karşılandı.

Halka arza 3,77 kat talep geldi

Halka arz kapsamında toplam 335 milyon 307 bin 835 TL nominal tutarında talep toplanırken, bu rakam satışa sunulan payların yaklaşık 3,77 katına ulaştı. Böylece Şa-Ra Enerji'nin halka arzı yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Toplam 746 bin 200 başvurunun alındığı halka arzda, 729 bin 560 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

En yüksek talep yüksek talepte bulunan yatırımcı grubundan

Yatırımcı grupları bazında incelendiğinde en yüksek talep, kendilerine ayrılan kontenjanın 12,90 katı başvuru yapan yüksek talepte bulunan yatırımcı grubundan geldi.

Diğer yatırımcı gruplarında ise talep oranları şu şekilde gerçekleşti:

Yurt içi bireysel yatırımcılar: 1,37 kat

Grup çalışanları: 1,02 kat

Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 5,01 kat

Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 2,74 kat

Pay dağılımı

Halka arz kapsamında pay dağıtımı;

728 bin 823 yurt içi bireysel yatırımcıya,

344 yüksek talepte bulunan yatırımcıya,

263 grup çalışanına,

115 yurt içi kurumsal yatırımcıya,

15 yurt dışı kurumsal yatırımcıya yapıldı.

Dağıtılan payların yüzde 38'i yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılırken, yüzde 10'u yüksek talepte bulunan yatırımcılara, yüzde 2'si grup çalışanlarına, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Şa-Ra Enerji'nin halka arz sonuçları, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların şirkete güçlü ilgi gösterdiğini ortaya koyarken, halka arzın yaklaşık dört kat talep görmesi Borsa İstanbul'da son dönemin dikkat çeken işlemleri arasında yer aldı.