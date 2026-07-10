Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin paylarında gerçekleşen alım-satım işlemlerine ilişkin 9 Temmuz 2026 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Açıklamalarda hem şirketlerin geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği işlemler hem de büyük yatırımcıların pay hareketleri öne çıktı.

Şirket geri alımları devam ediyor

Pay geri alım programı kapsamında işlem gerçekleştiren şirketler arasında AVGYO, BOSSA ve TRALT yer aldı.

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVGYO) , geri alım programı kapsamında 950 bin 613 adet payı 15,23-16,00 TL fiyat aralığından satın aldı.

, geri alım programı kapsamında 950 bin 613 adet payı 15,23-16,00 TL fiyat aralığından satın aldı. Bossa (BOSSA) , 347 bin adet payı 6,33-6,47 TL fiyat aralığında geri aldı.

, 347 bin adet payı 6,33-6,47 TL fiyat aralığında geri aldı. Tureks Turunç Madencilik (TRALT) ise 2 milyon 205 bin 660 adet payı 52,95-53,10 TL fiyat aralığından geri alarak dikkat çekti.

Büyük yatırımcılardan dikkat çeken alımlar

KAP açıklamalarına göre bazı hisselerde önemli miktarda alım işlemleri gerçekleşti.

BIOEN hisselerinde Ziraat Portföy , 18,40 TL fiyattan 74,5 milyon adet pay alarak şirketteki payını yüzde 18,77'ye yükseltti.

hisselerinde , 18,40 TL fiyattan 74,5 milyon adet pay alarak şirketteki payını yüzde yükseltti. PEKGY hisselerinde Tera Portföy , net alımlar sonrası sermayedeki payını yüzde 25,08'e çıkardı.

hisselerinde , net alımlar sonrası sermayedeki payını yüzde çıkardı. TEHOL hisselerinde de Tera Portföy payını yüzde 25,17'ye yükseltti.

hisselerinde de payını yüzde yükseltti. ALKLC hisselerinde Tera Portföy'ün yaptığı işlemler sonrasında ortaklık oranı yüzde 10,07 oldu.

hisselerinde Tera Portföy'ün yaptığı işlemler sonrasında ortaklık oranı yüzde oldu. ASGYO paylarında Abdulkadir Konukoğlu'nun gerçekleştirdiği alımlarla pay oranı yüzde 50,90'a ulaştı.

paylarında Abdulkadir Konukoğlu'nun gerçekleştirdiği alımlarla pay oranı yüzde ulaştı. GEREL hisselerinde Serkan Aktulum'un 1 milyon adetlik alımı sonrası ortaklık oranı yüzde 14,49 oldu.

hisselerinde Serkan Aktulum'un 1 milyon adetlik alımı sonrası ortaklık oranı yüzde oldu. RALYH paylarında MT Portföy'ün alımıyla sermayedeki payı yüzde 5,06'ya yükseldi.

paylarında MT Portföy'ün alımıyla sermayedeki payı yüzde yükseldi. ATSYH Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yıldırım da yaptığı alımla şirketteki payını yüzde 0,47'ye çıkardı.

Bazı hisselerde satışlar öne çıktı

KAP bildirimlerinde önemli satış işlemleri de yer aldı.

TABGD hisselerinde The Goldman Sachs Group , 14 milyon 721 bin 793 adet pay satışı gerçekleştirirken sermayedeki payı yüzde 0,46'ya geriledi.

hisselerinde , 14 milyon 721 bin 793 adet pay satışı gerçekleştirirken sermayedeki payı yüzde geriledi. DMRGD hisselerinde Bank of America Corporation tarafından yapılan işlemler sonrasında ortaklık oranı yüzde 4,49'a düştü.

hisselerinde tarafından yapılan işlemler sonrasında ortaklık oranı yüzde düştü. DSTKF hisselerinde Tera Portföy'ün net satışları sonrası pay oranı yüzde 4,68'e geriledi.

hisselerinde Tera Portföy'ün net satışları sonrası pay oranı yüzde geriledi. TRHOL hisselerinde Tera Portföy'ün satışlarıyla ortaklık oranı yüzde 23,50 oldu.

hisselerinde Tera Portföy'ün satışlarıyla ortaklık oranı yüzde oldu. EUKYO hisselerinde Talha Erdinç Şahin'in gerçekleştirdiği satış sonrası pay oranı yüzde 7,6'ya geriledi.

Yatırımcılar, KAP'ta yayımlanan pay alım-satım bildirimlerini şirketlerdeki ortaklık yapısındaki değişimleri ve kurumsal yatırımcı hareketlerini takip etmek açısından önemli göstergeler arasında değerlendiriyor.