Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin paylarında gerçekleşen alım-satım işlemlerine ilişkin 9 Temmuz 2026 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Açıklamalarda hem şirketlerin geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği işlemler hem de büyük yatırımcıların pay hareketleri öne çıktı.
Şirket geri alımları devam ediyor
Pay geri alım programı kapsamında işlem gerçekleştiren şirketler arasında AVGYO, BOSSA ve TRALT yer aldı.
- Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVGYO), geri alım programı kapsamında 950 bin 613 adet payı 15,23-16,00 TL fiyat aralığından satın aldı.
- Bossa (BOSSA), 347 bin adet payı 6,33-6,47 TL fiyat aralığında geri aldı.
- Tureks Turunç Madencilik (TRALT) ise 2 milyon 205 bin 660 adet payı 52,95-53,10 TL fiyat aralığından geri alarak dikkat çekti.
Büyük yatırımcılardan dikkat çeken alımlar
KAP açıklamalarına göre bazı hisselerde önemli miktarda alım işlemleri gerçekleşti.
- BIOEN hisselerinde Ziraat Portföy, 18,40 TL fiyattan 74,5 milyon adet pay alarak şirketteki payını yüzde 18,77'ye yükseltti.
- PEKGY hisselerinde Tera Portföy, net alımlar sonrası sermayedeki payını yüzde 25,08'e çıkardı.
- TEHOL hisselerinde de Tera Portföy payını yüzde 25,17'ye yükseltti.
- ALKLC hisselerinde Tera Portföy'ün yaptığı işlemler sonrasında ortaklık oranı yüzde 10,07 oldu.
- ASGYO paylarında Abdulkadir Konukoğlu'nun gerçekleştirdiği alımlarla pay oranı yüzde 50,90'a ulaştı.
- GEREL hisselerinde Serkan Aktulum'un 1 milyon adetlik alımı sonrası ortaklık oranı yüzde 14,49 oldu.
- RALYH paylarında MT Portföy'ün alımıyla sermayedeki payı yüzde 5,06'ya yükseldi.
- ATSYH Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yıldırım da yaptığı alımla şirketteki payını yüzde 0,47'ye çıkardı.
Bazı hisselerde satışlar öne çıktı
KAP bildirimlerinde önemli satış işlemleri de yer aldı.
- TABGD hisselerinde The Goldman Sachs Group, 14 milyon 721 bin 793 adet pay satışı gerçekleştirirken sermayedeki payı yüzde 0,46'ya geriledi.
- DMRGD hisselerinde Bank of America Corporation tarafından yapılan işlemler sonrasında ortaklık oranı yüzde 4,49'a düştü.
- DSTKF hisselerinde Tera Portföy'ün net satışları sonrası pay oranı yüzde 4,68'e geriledi.
- TRHOL hisselerinde Tera Portföy'ün satışlarıyla ortaklık oranı yüzde 23,50 oldu.
- EUKYO hisselerinde Talha Erdinç Şahin'in gerçekleştirdiği satış sonrası pay oranı yüzde 7,6'ya geriledi.
Yatırımcılar, KAP'ta yayımlanan pay alım-satım bildirimlerini şirketlerdeki ortaklık yapısındaki değişimleri ve kurumsal yatırımcı hareketlerini takip etmek açısından önemli göstergeler arasında değerlendiriyor.