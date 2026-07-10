Borsa İstanbul tarafından uygulanan tedbir kararlarının son geçerlilik tarihi 9 Temmuz 2026 olarak belirlenmişti. Sürenin dolmasıyla birlikte yatırımcılar söz konusu hisselerde normal işlem esaslarıyla alım satım yapabilecek.

Hangi hisselerdeki tedbirler kaldırıldı?

Bugün itibarıyla tedbirleri sona eren hisseler şunlar oldu:

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN)

BIGEN paylarında uygulanan aşağıdaki tedbirler kaldırıldı:

Açığa satış yasağı

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması

Emir toplama seansında veri yayını kısıtlaması

Emir iptali, miktar azaltımı ve fiyatı kötüleştirme yasağı

Tek fiyat işlem yöntemi

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO)

IDGYO hisselerinde sona eren tedbirler ise şöyle:

Açığa satış yasağı

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması

Emir toplama seansında veri yayını kısıtlaması

Emir iptali, miktar azaltımı ve fiyatı kötüleştirme yasağı

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL)

ISKPL paylarında ise şu tedbirler kaldırıldı:

Açığa satış yasağı

Kredili işlem yasağı

VBTS nedir?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından hisse senetlerinde aşırı fiyat hareketleri ve oynaklığın yatırımcılar üzerindeki olası etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan geçici tedbir mekanizmasıdır. Sistem kapsamında açığa satış yasağı, kredili işlem yasağı, brüt takas ve tek fiyat yöntemi gibi farklı uygulamalar devreye alınabiliyor. Tedbir süresinin dolmasıyla birlikte hisseler normal işlem kurallarıyla işlem görmeye devam ediyor.