Ukrayna Genelkurmay Başkanı Anatoliy Bargıleviç, Rusya- Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine ilişkin açıklama yaptı. Bargıleviç, 11 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırıldığını söyledi. Bu askerlerin bazılarının hali hazırda Ukrayna'ya karşı savaşa katıldığını kaydeden Bargıleviç, "Bunlar çoğunlukla genel askeri birlikler. Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinin yerli halkının kılığına girmişler. Uygun belgelere sahipler. Avrupa tarafında operasyonlar yürütmek üzere eğitilmişler" ifadelerini kullandı.

ABD, Güney Kore ve Ukrayna hükümetlerinden daha önce yapılan açıklamalarda Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiği bildirilmişti. Bu askerlerden bazılarının Kursk bölgesinde savaşa katıldığı açıklanmıştı.