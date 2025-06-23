Ukrayna İçişleri Bakanı İhor Klimenko, ölenlerin 4’ünün Kiev’in yoğun nüfuslu Shevchenkivskyi semtinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Klimenko, “Bir apartmanın giriş kısmı tamamen yıkıldı. En az 10 kişi yaralandı. Enkaz altında halen insanlar bulunuyor. Kentin 10 bölgesinden altısında ciddi hasar meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Kiev çevresindeki saldırılar da büyük yıkıma neden oldu. Kiev Bölge Valisi Mikola Kalaşnik, başkent çevresindeki daha geniş bir alanda gerçekleştirilen saldırılarda en az 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko ise Rus saldırılarının sivil alanları hedef aldığına dikkat çekerek, “Rusların tarzı değişmedi. İnsanların yaşadığı binaları, sığınakların çıkışlarını vurmak – bu tam anlamıyla Rus tarzıdır” dedi.

Saldırılar sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ukrayna yetkilileri, sivil altyapılara yönelik bu saldırıların savaş suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.