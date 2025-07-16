Rusya’daki “Veterans of Russia” (Rusya Gazileri) gibi organizasyonlar ve bazı milletvekilleri, Türk dizilerinin geleneksel Rus aile yapısını zedelediğini savunuyor. Bu kesimlere göre dizilerde idealize edilen erkek figürleri, Rus kadınlarının yerli erkeklere bakış açısını değiştirerek aile birliğine zarar verebiliyor. Ayrıca doğum oranlarının düşmesine yol açtığı iddia edilen bu durum, Rusya’da sosyal ve demografik endişeleri artırıyor.

Eleştirmenler, Türk dizilerindeki güçlü ve romantik erkek karakterlerin Rus yapımlarındaki erkek figürlerden daha cazip bulunmasının, genç Rus kadınlarının tutumlarında değişikliklere neden olduğunu öne sürüyor. Bu bağlamda Türk dizileri, bazıları tarafından “kültürel müdahale” ve “ideolojik etki” aracı olarak da değerlendiriliyor.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak psikologlar tarafından yapılmış resmi bir araştırma veya rapor bulunmuyor. Rusya’daki uzmanlar, bu tür yorumların daha çok sosyo-politik ve kültürel tartışmalar kapsamında değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Türk dizileri ise Rus izleyiciler arasında popülerliğini korumaya devam ediyor. Gençlerin Türkçe öğrenmeye başlaması ve kültürel etkileşimin artması, bu dizilerin kültürlerarası köprü kurma gücünü de ortaya koyuyor.