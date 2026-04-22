Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Rize'de Fındıklı Belediyesinin bir araziye çöp döküp depoladığına yönelik şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan takip ve denetimlerde açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesine ait resmi plakalı bir araçla döküldüğü tespit edildi. Vahşi depolama yaptığı belirlenen belediyeye Çevre Kanunu gereği 2 milyon 346 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca devam eden çevre kirliliği sebebiyle de belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.