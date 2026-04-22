Rapora göre, AB genelinde göçmen sayısı 2010 yılındaki 40 milyon seviyesinden yaklaşık 24 milyon artarak dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Sadece son bir yılda ise Avrupa ülkelerine gelen göçmen sayısı 2,1 milyon arttı. Uzmanlar, bu artışta jeopolitik krizler, ekonomik göç ve savaşların etkili olduğuna işaret ediyor.

Almanya Zirvede, İspanya Yükselişte

Ülkelere göre dağılım incelendiğinde Almanya, 18 milyonluk göçmen nüfusuyla ilk sırada yer aldı. Fransa 9,6 milyon ile ikinci sırada bulunurken, İspanya 9,5 milyonluk göçmen sayısıyla dikkat çekti. Özellikle İspanya, son yıllarda göçmen artış hızının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak öne çıktı. İtalya’da ise göçmen sayısı 6,9 milyona ulaştı.

Küçük nüfuslu ülkeler arasında yer alan Lüksemburg ve Malta da toplam nüfuslarına oranla yüksek göçmen yoğunluğu ile dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.

Nüfusa Oranla Büyük Farklılıklar Var

AB genelinde yabancı doğumlu nüfus oranı ortalama yüzde 14 seviyesine ulaşırken, Doğu Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 10’un altında kaldı. Polonya, Bulgaristan, Slovakya, Romanya ve Macaristan gibi ülkelerde göçmen oranının görece düşük olduğu görüldü.

Sığınma Başvurularında 4 Ülke Öne Çıkıyor

2025 yılında yapılan sığınma başvurularında İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya başı çekti. Bu dört ülke, toplam başvuruların yaklaşık dörtte üçünü oluşturdu. İspanya 141 bin başvuruyla ilk sırada yer alırken, İtalya 127 bin, Fransa 116 bin ve Almanya 113 bin başvuru aldı.

Uzmanlar, başvuruların ülkeler arasında eşit dağılmadığına dikkat çekiyor. Almanya’nın daha çok savaş bölgelerinden gelen sığınmacıları kabul ettiği, İspanya’nın ise Latin Amerika kaynaklı başvurularda öne çıktığı ifade ediliyor.

Göçmenlerin Büyük Bölümü Çalışma Çağında

Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise göçmen nüfusun yaş dağılımı oldu. AB’deki göçmenlerin yüzde 76’sı 15-64 yaş aralığında bulunuyor. Bu oran İtalya’da yüzde 85, İspanya’da yüzde 84, Almanya’da yüzde 72 ve Fransa’da yüzde 71 olarak kaydedildi.

“Göç Dengesi Ülkeler Arasında Eşit Değil”

Uzmanlar, Avrupa’daki göç tablosunun dengeli olmadığını vurguluyor. Bazı ülkelerin ana varış noktası olmaya devam ettiğini belirten ekonomistler, bu durumun AB içinde göçün etkilerinin farklı düzeylerde hissedilmesine yol açtığını ifade ediyor.

2015’teki mülteci krizinden bu yana süren göç hareketlerinin, pandemi döneminde kısa süreli yavaşladığı ancak Rusya-Ukrayna savaşıyla yeniden hız kazandığı belirtiliyor. Savaş sonrası yaklaşık 4,35 milyon Ukraynalının Avrupa’da geçici koruma altına alındığı da raporda yer aldı.

Avrupa’daki göç hareketliliğinin önümüzdeki yıllarda da ekonomik, siyasi ve demografik etkileriyle gündemde kalmaya devam etmesi bekleniyor.