Renault Trucks’ın tüm serileri ile Türkiye turuna çıkarak taşımacılık profesyonelleriyle bir araya geldiği Renault Trucks FEST, geçen yıl sağladığı başarının ardından gelenekselleşiyor. Her ilde büyük ilgi gören festival, katılımcılara Renault Trucks modellerinin teknoloji, güvenlik, konfor ve kârlılıkta sunduğu avantajları deneyimleme fırsatı sağlıyor. Bu yıl İstanbul’da Renault Trucks Yetkili Satış ve Servis Bayisi Koçaslanlar Otomotiv’in Hadımköy tesislerinde başlayan festival, yine her ilde düzenlenecek birçok eğlenceli aktivite ve sürprizler ile keyifli bir bahar karşılaması yaşatacak.

11 Şehir, Tek Hedef: Optimum filo verimliliği ve sürüş deneyimi

Renault Trucks FEST’in startı, İstanbul’da verildi. Bursa, Ankara, Kayseri, Hatay, Adana, Mersin, Konya, Antalya, Denizli ve İzmir’de devam edecek etkinliklerde Renault Trucks T, T High, C, K ve D modelleri yerlerini alacak. Festival boyunca, filo yöneticileri ve sürücüler yeni araçların konforunu, teknolojilerini ve sundukları avantajları yakından inceleme fırsatına sahip olacak. Uluslararası ve yurt içi nakliye alanında ön plana çıkan Renault Trucks T serisi çekiciler, dağıtım operasyonlarının profesyoneli D serisi kamyonlar, inşaat gamındaki sağlamlığıyla dikkat çeken K ve C serisi araçlar, Türkiye’de ilden ile yol alacak.

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, çıkış noktası İstanbul’da yaptığı açıklamasında; “Renault Trucks FEST, 2024 yılında büyük bir başarıya imza atarak sektör profesyonelleriyle buluştu ve bu yıl ikincisini düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Festivalimiz, yenilikçi çözümlerimizi doğrudan Türkiye’deki kullanıcılarımızla buluşturmak adına çok önemli bir etkinlik haline geldi. Geçen yıl gördüğümüz ilgi ve katılımdan aldığımız geri bildirimler, Renault Trucks olarak bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bu yıl da 11 ilde sektör profesyonelleri, sürücüleri ve filo yöneticileri ile güvenlik, konfor ve verimlilik konusundaki en son teknolojilerimizi birebir paylaşma şansımız olacak. Renault Trucks ailesi olarak her zaman müşteri odaklı bir yaklaşım sergileyerek, taşımacılık sektöründeki tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdürüyoruz. Turbo Compound teknolojimiz gibi inovasyonlarla yakıt verimliliğini artırırken, çevre dostu çözümler sunmayı da ihmal etmiyoruz. Renault Trucks FEST, bu tür yeniliklerin saha üzerindeki etkilerini görmek ve kullanıcılarımızla doğrudan deneyimlemek için mükemmel bir platform” diye belirtti.

Turbo Compound yine başrolde

Renault Trucks’ın Turbo Compound motor teknolojisi, yine Renault Trucks FEST’in en önemli başlıklarından biri olacak. Yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketimi sağlamak üzere geliştirilen Turbo Compound, araçların daha düşük motor hızlarında bile daha yüksek tork seviyelerine ulaşmasını sağlıyor. Böylece hem yakıt tasarrufu sağlanıyor hem de sürüş performansı artırılıyor.

Turbo Compound teknolojisi, egzoz gazlarında kalan enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürüyor. Böylece düşük motor hızlarında daha fazla tork sunarak, motorun daha verimli çalışması ve dolayısıyla daha az yakıt tüketmesi sağlanıyor. Manevra kabiliyetinden veya ticari hızdan ödün vermeden, daha yüksek tork seviyelerine ulaşılması mümkün oluyor. Özellikle otoyol sürüşlerinde, vites değiştirmesine gerek kalmadan hız sabitleyici ile sabit hızda sürüş yapılabiliyor. Yakıt tasarrufu sağlandığı için araçların CO 2 emisyonları da azalıyor, bu da çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Renault Trucks FEST, bu yıl Optifuel Challange ile senkronize

Renault Trucks’ın ekonomik sürüş yarışması Optifuel Challenge, bu yıl 6.kez yine en tasarruflu sürücülerin mücadelesine hazırlanıyor. 14 Nisan’da Bursa’da başlayacak yarışma, Kayseri, Hatay, Mersin ve İzmir etaplarında devam edecek. Ekonomik sürüşe odaklanan Optifuel Challenge’ın her ildeki birincileri, Renault Trucks FEST’te açıklanarak festivale ayrı bir heyecan katacak.

Renault Trucks FEST 2025, her biri ayrı bir yenilik sunan ve sürücülere en iyi deneyimi sağlamayı hedefleyen modelleriyle, taşımacılık profesyonellerine eşsiz bir fırsat sunuyor. Katılımcılar, etkinlik boyunca araçları inceleyip, Renault Trucks uzmanlarıyla sohbet edebilecek ve araçların sunduğu yeni teknolojileri öğrenebilecekler. Yalnızca araçları deneyimlemekle kalmayacak; aynı zamanda festival coşkusunu arttıran interaktif oyunlar ve sürpriz aktiviteler de ziyaretçileri bekliyor olacak.

Renault Trucks ile yola çıkmaya hazır olun!