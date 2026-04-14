Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, çalışma ile birlikte dijital platformların ekonomi üzerindeki etkilerinin daha net ortaya konulması ve Türkiye’ye özgü rekabet politikalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Raporda özellikle veri kullanımı, algoritmik sistemler ve platformların yarattığı ağ etkilerinin rekabet üzerindeki sonuçları detaylı biçimde incelenecek. Dijital platformların sahip olduğu veri gücünün piyasalarda kalıcı ve güçlü şirketlerin oluşumuna nasıl etki ettiği de çalışmanın temel başlıkları arasında yer alacak.

Açıklamada, dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte alışverişten sosyal medyaya, arama motorlarından çevrim içi hizmetlere kadar birçok alanda platformların belirleyici hale geldiği vurgulandı. Bu gelişmenin, mevcut rekabet politikalarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldığı ifade edildi.

Kurum, geleneksel rekabet araçlarının dijital ekonomideki etkinliğini de mercek altına alacak. Bu kapsamda mevcut müdahale yöntemlerinin yeterliliği tartışılarak daha güncel ve etkili politika araçlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmada ayrıca Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerde dijital piyasalara yönelik uygulanan düzenleme modelleri de karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek. Ancak Kurum, bu modellerin birebir alınması yerine Türkiye’nin piyasa dinamiklerine uygun özgün bir yaklaşım geliştirilmesini hedefliyor.

Hazırlanacak “Dijital Çağda Rekabet Politikaları Raporu”, daha önce yayımlanan “Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları” çalışmasının güncellenmiş ve genişletilmiş devamı niteliğinde olacak. Kurum, yeni raporla birlikte hem mevcut gelişmeleri güncel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi hem de dijital pazarlara yönelik politika çerçevesini güçlendirmeyi amaçlıyor.