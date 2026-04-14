DEM Parti lideri Oruç, İran ile ABD arasında yürütülen temaslar ve bölgesel dosyalara değinerek, nükleer yükümlülükler, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim ve Lübnan hattındaki gelişmelerin hâlâ çözüme kavuşmadığını söyledi. Sürece ilişkin yeni bir müzakere takviminin de netleşmediğini ifade etti.

Oruç konuşmasında, “Nükleer taahhütler ve bölgesel kriz başlıklarında düğümler çözülmedi, yeni bir müzakere takvimi de oluşmadı” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, iç baskı politikalarının artırılmasının dış müdahalelere zemin hazırlayabileceğini savunarak bunun daha büyük sorunlar doğurabileceği uyarısını yaptı.

Toplumsal haklar ve ifade özgürlüğü konularına da değinen Oruç, farklı etnik ve sosyal grupların eşit yurttaşlık taleplerine dikkat çekti. İran’da muhaliflere yönelik uygulamaları eleştirerek siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ekonomi ve çevre başlığında ise maden ruhsatları üzerinden yapılan uygulamaları eleştiren Oruç, çok sayıda bölgenin madencilik faaliyetleriyle karşı karşıya bırakıldığını ileri sürdü. Türkiye’nin farklı illerinde yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu savundu.

1 Mayıs İşçi Bayramı’na ilişkin mesaj da veren Oruç, Taksim Meydanı’nın yeniden emekçilere açılması gerektiğini belirtti. “1 Mayıs dayanışma ve mücadele günüdür” diyen Oruç, tüm kesimleri Taksim’deki kutlamalara davet ederek, bunun toplumsal barışa katkı sağlayacağını ifade etti.