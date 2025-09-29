Bolu merkezli Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç’in de aralarında bulunduğu firmalar, Rekabet Kurulu kararıyla ciddi mali yaptırımla karşı karşıya kaldı. Soruşturmada uzlaşma yoluna giden Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç firmaları yaklaşık 1 milyar TL’lik ceza ödemeyi kabul ederken; Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç ve Gedik toplamda 2 milyar 700 milyon TL ceza aldı.

Yeni düzenlemeye göre, üretici ve tedarikçi firmalar alıcılarına gönderdikleri fiyat listelerini artık aynı anda yürürlüğe koymak zorunda olacak. Bu uygulamayla, önceden fiyat paylaşımının önüne geçilmesi, piyasada rekabetin daha şeffaf yürütülmesi ve tüketicilerin korunması hedefleniyor.