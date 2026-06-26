Ahşap bazlı panel sektöründe Türkiye'nin lider şirketi olan Kastamonu Entegre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nın 2025 yılı sonuçlarında 43'üncü sırada yer aldı. Şirket, geçen yıla göre 3 basamak yükselerek Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki konumunu daha da güçlendirdi.

MDF ve yonga levha üretiminde Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük üreticisi konumunda bulunan Kastamonu Entegre, Türkiye'de Kastamonu, Gebze, Balıkesir, Samsun ve Adana'daki üretim tesisleriyle faaliyet gösteriyor. Ahşap bazlı panel sektöründe yurt dışına yatırım yapan ilk Türk şirketi olan Kastamonu Entegre, yaklaşık 30 yıldır uluslararası pazarlardaki faaliyetleriyle küresel büyümesini sürdürüyor.

Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, İSO 500 sıralamasındaki yükselişin şirketin uzun vadeli büyüme vizyonunun ve yatırım odaklı yaklaşımının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yarım asrı aşkın köklü geçmişimizden aldığımız güçle hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda yatırımlarımıza devam ediyor, istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. İSO 500 sıralamasında geçen yıla göre elde ettiğimiz yükseliş de bu istikrarlı performansın somut göstergelerinden biri. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyorum.

Son yıllarda özellikle Kastamonu ve Balıkesir tesislerimizde önemli yatırımları hayata geçirdik. Üretim altyapımızı yenileyerek verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü artırdık. Aynı zamanda sürdürülebilir üretim yaklaşımımız doğrultusunda operasyonlarımızı geleceğe hazırlayacak dönüşüm projelerine odaklanıyoruz. İSO 500'deki yükselişimizi kalıcı hale getirmek için sürdürülebilirlik, AR-GE ve inovasyon alanlarındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Kastamonu Entegre, üretim kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik yatırımlarının yanı sıra sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm projelerine de devam ediyor. Şirket, kaynak verimliliğini artıran, döngüsel ekonomiyi destekleyen ve katma değerli ürün geliştirmeyi odağına alan çalışmalarıyla hem sektöründeki lider konumunu güçlendirmeyi hem de küresel pazarlardaki büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.