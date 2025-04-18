Paylaşımlarının Ardından Gözaltına Alındı

Kütahyalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, CHP'nin kurultayının iptal edileceğini ve 45 gün içinde, 1 Haziran 2025'te yeni bir kurultay yapılacağı iddialarını ortaya atmıştı. Ayrıca, İstanbul'dan Ankara'ya polis sevkiyatı yapıldığı ve Keçiören ile Etimesgut belediyelerine yönelik operasyonların olabileceği yönünde ikinci bir paylaşımda bulundu. Bu iddiaların ardından, halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve Kütahyalı Bolu'da gözaltına alındı.

Savcılık İfadesinde Duyduğu Pişmanlık

Kütahyalı, ifadesinde, gazetecilik mesleğinin etkisiyle yaptığı paylaşımlarının heyecanla yapıldığını belirterek, yanlışlıkla yanlış bir algı yaratmış olmaktan ötürü derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Ayrıca, paylaşımını yapmadan önce herhangi bir kamu görevlisinden ya da güvenlik yetkilisinden bilgi almadığını, sadece CHP içindeki bazı haber kaynaklarından aldığı izlenimlerle paylaşımda bulunduğunu belirtti.

Gazetecilik Mesleği ve Heyecan

Kütahyalı, özellikle polis sevkiyatı ve belediyelere yönelik operasyon iddialarını, gazetecilik mesleğinden kaynaklanan "ilk haber verme heyecanı" ile düşündürmeden paylaştığını ifade etti. Bir eski CHP yetkilisi ve emekli bir güvenlik bürokratıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Keçiören ve Etimesgut belediyelerine yönelik soruşturmalar olabileceği yönünde bir konuşma geçtiğini belirtti.

Düzeltme Paylaşımları ve Pişmanlık

Kütahyalı, yaptığı paylaşımdan sonra düzeltme amaçlı ek açıklamalar yaptığını ve bu konuda pişmanlık duyduğunu söyledi. Ayrıca, borsa veya herhangi bir finansal kuruluşla ilgili olarak haksız kazanç elde etmek amacıyla herhangi bir yönlendirme veya tavsiyede bulunmadığını vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İddiaları Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Rasim Ozan Kütahyalı'nın kayyum iddialarını yalanlayarak, bu tür iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür paylaşımların kamuoyunda yanıltıcı bilgi kirliliğine sebep olabileceği ifade edildi.

Gazetecilerin Sorumluluğu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazetecilerin doğru ve teyitli bilgilerle halkı bilgilendirmek zorunda olduklarını belirterek, yanıltıcı bilgi paylaşanların yasal sorumlulukla karşı karşıya kalacaklarını söyledi. Bu açıklama, gazetecilik mesleğinin sorumluluklarını bir kez daha gündeme getirdi.