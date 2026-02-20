Doktor Onayı Şart
Uzun süren açlık sürecinde kan şekerinin düşebileceğine dikkat çeken Köksal, her diyabet hastasının durumunun farklı olduğunu vurguladı. Diyabetin tipi, insülin ya da ilaç kullanımı, hipertansiyon ve kalp hastalığı gibi ek sağlık sorunları, oruç tutma kararında önemli rol oynuyor.
Kan şekeri dengesi iyi seyreden ve hekimi tarafından uygun görülen hastalar, gerekli önlemleri alarak oruç tutabiliyor. Ancak bu süreçte düzenli kan şekeri ölçümü büyük önem taşıyor.
Sahurda Tok Tutan Besinler Tercih Edilmeli
Sahur öğününde:
-
Çavdar veya tam buğday ekmeği
-
Az yağlı peynir
-
Yumurta
-
Zeytin
-
Bol yeşillik
-
1 bardak süt veya ayran
-
1 porsiyon meyve
gibi posadan zengin ve uzun süre tok tutan besinlerin tercih edilmesi öneriliyor.
İftarda Ani Yüklenmeden Kaçının
Orucun:
-
Önce salata ve bir kase çorba ile açılması,
-
Ardından 10–15 dakika ara verilmesi,
-
Daha sonra ana yemeğe geçilmesi
ani kan şekeri yükselmelerini önlemeye yardımcı oluyor.
Ara Öğün ve Sıvı Tüketimi Önemli
Gece ara öğününde:
-
Meyve
-
Süt veya yoğurt
-
Az miktarda fındık, badem, ceviz
tercih edilebilir.
İftardan sahura kadar olan sürede ise:
-
Bol su
-
Şekersiz komposto
-
Ayran
-
Süt
-
Şekersiz çay
tüketilmesi öneriliyor.
Egzersiz Konusunda Dikkat
Hipoglisemi riskini artırabileceği için Ramazan boyunca yoğun egzersizlerden kaçınılmalı, fiziksel aktiviteler daha hafif tempoda planlanmalı.
Uzmanlar, diyabet hastalarının Ramazan sürecinde en önemli kuralının düzenli kan şekeri takibi ve doktor kontrolü olduğunu hatırlatıyor.