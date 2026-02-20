Doktor Onayı Şart

Uzun süren açlık sürecinde kan şekerinin düşebileceğine dikkat çeken Köksal, her diyabet hastasının durumunun farklı olduğunu vurguladı. Diyabetin tipi, insülin ya da ilaç kullanımı, hipertansiyon ve kalp hastalığı gibi ek sağlık sorunları, oruç tutma kararında önemli rol oynuyor.

Kan şekeri dengesi iyi seyreden ve hekimi tarafından uygun görülen hastalar, gerekli önlemleri alarak oruç tutabiliyor. Ancak bu süreçte düzenli kan şekeri ölçümü büyük önem taşıyor.

Sahurda Tok Tutan Besinler Tercih Edilmeli

Sahur öğününde:

Çavdar veya tam buğday ekmeği

Az yağlı peynir

Yumurta

Zeytin

Bol yeşillik

1 bardak süt veya ayran

1 porsiyon meyve

gibi posadan zengin ve uzun süre tok tutan besinlerin tercih edilmesi öneriliyor.

İftarda Ani Yüklenmeden Kaçının

Orucun:

Önce salata ve bir kase çorba ile açılması,

Ardından 10–15 dakika ara verilmesi,

Daha sonra ana yemeğe geçilmesi

ani kan şekeri yükselmelerini önlemeye yardımcı oluyor.

Ara Öğün ve Sıvı Tüketimi Önemli

Gece ara öğününde:

Meyve

Süt veya yoğurt

Az miktarda fındık, badem, ceviz

tercih edilebilir.

İftardan sahura kadar olan sürede ise:

Bol su

Şekersiz komposto

Ayran

Süt

Şekersiz çay

tüketilmesi öneriliyor.

Egzersiz Konusunda Dikkat

Hipoglisemi riskini artırabileceği için Ramazan boyunca yoğun egzersizlerden kaçınılmalı, fiziksel aktiviteler daha hafif tempoda planlanmalı.

Uzmanlar, diyabet hastalarının Ramazan sürecinde en önemli kuralının düzenli kan şekeri takibi ve doktor kontrolü olduğunu hatırlatıyor.