Bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, hem küresel ekonomik gelişmelere hem de Türkiye ekonomisindeki son duruma dair kapsamlı mesajlar verdi.

“Petrol fiyatları İran riskinden etkileniyor”

Küresel ekonominin geçen yıl yüzde 3,3 büyüdüğünü ve büyümenin yüzde 70’inin gelişmekte olan ülkelerden geldiğini aktaran Şimşek, küresel finansal koşulların Türkiye açısından daha elverişli hale geldiğini söyledi.

İran kaynaklı jeopolitik belirsizliklerin enerji fiyatlarını yukarı çektiğini ifade eden Şimşek, “İran’la ilgili belirsizlik olmasaydı petrol fiyatları büyük ihtimalle 60’lı dolarları aşmazdı. Bugün 70 dolar civarında seyretmesi risk fiyatlamasından kaynaklanıyor. Yapısal olarak enerji fiyatlarının yönü aşağı” değerlendirmesinde bulundu.

Bu belirsizliklerin ortadan kalkmasının Türkiye açısından hem cari açık hem de dezenflasyon sürecine olumlu yansıyacağını vurguladı.

“Dezenflasyonda bozulma yok, geçici yavaşlama var”

Ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Şimşek, enflasyonla mücadelenin temel öncelik olmaya devam ettiğini söyledi.

“Dezenflasyonda bir bozulma yok, geçici faktörlerle bir yavaşlama söz konusu” diyen Şimşek, özellikle gıda fiyatlarında mevsimsel ve iklim kaynaklı etkilerin belirleyici olabileceğini ifade etti. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında daha olumlu veriler görülebileceğini dile getiren Şimşek, bu yıl yağışların güçlü seyrettiğine dikkat çekti.

“Yatırımcı ilgisi 2013 seviyesinde”

Londra, New York ve Hong Kong’da yaklaşık 800 yatırımcıyla görüştüklerini açıklayan Şimşek, “Bu yoğunlukta ilgiyi en son 2013 yılında görmüştüm” dedi.

Türkiye’nin güçlü bir ekonomik hikâyesi olduğunu savunan Şimşek, sıkı para ve maliye politikasına rağmen büyümenin dirençli seyrettiğini belirtti. Yatırımcıların en çok dezenflasyon görünümü, makroekonomik istikrar ve güvenlik konularını sorduğunu aktardı.

“Cari açık kontrol altına alındı”

Mayıs 2023’te milli gelire oranı yüzde 5,5’e çıkan cari açığın 2024’te yüzde 0,8’e düştüğünü kaydeden Şimşek, altın hariç cari fazla verildiğini söyledi.

Türkiye’nin brüt rezervlerinin 200 milyar doların üzerine çıktığını belirten Şimşek, swap hariç net rezervlerin ise yaklaşık 80 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade etti. Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının da uzun yıllar sonra yüzde 20’nin altına indiğini söyledi.

“KKM büyük oranda tasfiye edildi”

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasından başarılı şekilde çıkıldığını kaydeden Şimşek, 2023 ortasında 143 milyar dolara ulaşan KKM stokunun büyük ölçüde sona erdiğini belirtti. KKM’nin dış kırılganlıkları artıran bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

“Vergi artışı gündemde yok”

Vergi politikalarına ilişkin de konuşan Şimşek, “Gündemimizde Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV artışı yok” dedi. Vergi harcamalarının azaltılması yönünde adımlar attıklarını ifade eden Şimşek, sektörel bazlı sınırlı düzenlemelerin ise dönemsel olarak yapılabileceğini kaydetti.

“Ocak ayında yüksek faiz ödemesi tek kalemden kaynaklandı”

Ocak ayında gerçekleşen yüksek faiz ödemesine yönelik eleştirilere de değinen Şimşek, 2016 yılında ihraç edilen enflasyona endeksli iç borçlanma senedinin vadesinin dolduğunu ve ödemelerin büyük kısmının bu kalemden kaynaklandığını söyledi.

“Ocak ayı faiz ödemelerinin yüzde 53’ü tek bir kağıdın vadesinden geldi” diyen Şimşek, yıllar içinde biriken enflasyon farkının vade sonunda ödendiğini ifade etti.

“Sahte faturaya tolerans yok”

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye özel vurgu yapan Şimşek, özellikle sahte belge düzenleyenlere karşı yapay zekâ destekli yeni bir denetim sisteminin devreye alındığını açıkladı.

“Sahte faturaya hiçbir ülkenin toleransı olamaz. Çok güçlü algoritmalarla sistemi izliyoruz. İki günlük bir firmanın minibüs içinde fatura basıp ortadan kaybolduğu dönem kapanıyor” ifadelerini kullanan Şimşek, yüksek gelirli ve lüks tüketim gruplarına yönelik de analiz temelli denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Şimşek, konut değerleme haritaları ve karşılaştırmalı veri analizleriyle gözetim kapasitesinin artırıldığını sözlerine ekleyerek, kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.