Masa başı çalışma artık hayatın büyük bir parçası. Özellikle pandemi döneminde evden çalışma alışkanlığı yerleşti ve insanlar günün çoğunu bilgisayar başında geçirir hale geldi. Atabay Medikal Direktörü ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Murat Yaycı, hareketsiz geçen uzun saatlerin, vücudun dengesini bozduğunu söyledi. Dr. Murat Yaycı, “Hareketsizlik sonucunda kas ve eklemlere yük biniyor. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, vücudun doğal hareket ihtiyacını engelliyor. Bu da zamanla ağrıya, sertliğe ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor” dedi.

Dr. Murat Yaycı,masa başında çalışırken yaşanan ağrıların en temel nedeninin vücudun aynı pozisyonda uzun süre kalması olduğunu vurguladı. İnsan bedeninin sürekli hareket etmeye programlandığına dikkat çeken Dr. Murat Yaycı, “Fakat bilgisayar başında geçirilen saatler boyunca baş öne eğilir, omuzlar düşer, sırt kamburlaşır. Bu duruş biçimi, boyun ve sırt kaslarının sürekli kasılı kalmasına yol açar. Gün boyunca kaslara binen bu yük zamanla artar; önce hafif bir gerginlik hissedilir, ardından ağrılar belirginleşir. Sandalyenin yüksekliği uygun değilse ya da bel desteği yetersizse, bu baskı daha da fazlalaşır. Ağrılar bir anda ortaya çıkmaz. Vücut önce küçük sinyaller verir, fark edilmezse bu sinyaller kalıcı ağrılara dönüşür” diye konuştu.

“Vücudun verdiği sinyalleri görmezden gelmek daha ciddi sorunlara yol açabilir”

Günlük yaşam temposunda özellikle masa başı çalışanların çoğunun bu ağrıları geçici bir yorgunluk olarak gördüğüne işaret eden Dr. Murat Yaycı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak vücudun verdiği bu sinyalleri görmezden gelmek, ileride daha ciddi sorunlara yol açabilir. Sürekli tekrarlayan ağrılar, zamanla duruş bozukluklarına ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Vücudumuzun düzenli harekete ihtiyacı vardır. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak kasları yorar, omurgayı zorlar. Gün içinde küçük aralar vermek bile ağrının önüne geçebilir.”

Küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir

Dr. Murat Yaycı, masa başında çalışanların küçük alışkanlık değişiklikleriyle büyük fark yaratabileceğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu:

Her 30–45 dakikada bir kısa bir mola verin. Molalarda birkaç dakika yürüyün veya basit esneme hareketleri yapın.

Ekranın göz hizasında olmasına ve oturulan sandalyenin bel boşluğunu desteklemesine dikkat edin.

Oturma pozisyonunuzu sık sık değiştirin, dirseklerinizi gövdenize yakın tutun.

Çalışma süresince birkaç dakikalık omuz, boyun ve bel esnemeleri yapın.

Dr. Murat Yaycı, bu adımların kan akışını artırarak kasların gevşemesini sağladığını belirterek, “Çalışma süresince birkaç dakikalık yapılan esnemeler, günün sonunda hissedilen yorgunluğu azaltır, dikkati ve odaklanmayı artırır. Düzenli hareket, ağrısız bir yaşam için en etkili çözümlerden biridir” diye konuştu.

Birkaç haftadan uzun süren belirtilere dikkat

Dr. Murat Yaycı,birkaç haftadan uzun süren, hareketle artan ağrı, uyuşma, karıncalanma gibi belirtilere dikkat çekti. Bu durumda bir uzmandan destek alınması gerektiğini vurgulayan Dr. Murat Yaycı, “Erken dönemde yapılacak değerlendirmeler, ilerleyen dönemde oluşabilecek kalıcı kas-iskelet sistemi sorunlarının önüne geçebilir. Vücudumuzun sesini duymak, sağlıklı bir geleceğe atılan ilk adımdır” ifadelerini kullandı.