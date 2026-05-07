Singapur Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi (NCID), gemide bulunan iki yolcunun gözlem altına alındığını açıkladı. Yetkililerden yapılan açıklamada, kişilerden birinde hafif nezle belirtileri görüldüğü, diğerinin ise herhangi bir semptom göstermediği belirtildi. Test sonuçlarının beklendiği ifade edilirken, Singapur genelinde halk sağlığı riskinin şu aşamada düşük seviyede olduğu kaydedildi.

NCID, söz konusu kişilerin Saint Helena Adası’ndan Güney Afrika’nın Johannesburg kentine yapılan uçuşta bulunduğunu, aynı uçakta daha sonra hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kadının da yer aldığını açıkladı. Karantinaya alınan kişilerden biri 2 Mayıs’ta, diğeri ise 6 Mayıs’ta Singapur’a giriş yaptı.

Yetkililer, testlerin negatif çıkması durumunda dahi iki kişinin 30 günlük karantina sürecine devam edeceğini belirtti. Ayrıca karantina sonrası yeniden test yapılacağı ve 45 gün boyunca telefonla sağlık takibi uygulanacağı bildirildi.

KLM Kabin Memuru da Karantinada

Olayın uluslararası boyutu büyürken, Hollanda merkezli KLM Havayolları’nda görev yapan bir kabin memurunun da karantinaya alındığı ortaya çıktı. Kabin görevlisinin, virüs nedeniyle yaşamını yitiren kadın yolcuyla temaslı olduğu belirtildi. Hafif semptomlar gösterdiği ifade edilen görevlinin sağlık durumunun yakından izlendiği aktarıldı.

KLM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kadının Johannesburg-Amsterdam seferinde kısa süre uçakta bulunduğu ancak kalkış öncesinde uçaktan indirildiği bilgisi paylaşıldı.

Güney Afrika merkezli Airlink Havayolları, hayatını kaybeden kadının bulunduğu uçaktaki 82 yolcu ve 6 mürettebatla iletişim kurulması için çalışma başlattı. Sağlık otoriteleri, olası temas zincirini belirlemek amacıyla kapsamlı inceleme yürütüyor.

Gemide 7 Vaka, 3 Ölüm

1 Nisan’da Arjantin’den hareket eden MV Hondius gemisinde 23 farklı ülkeden 88 yolcu ve 59 mürettebat bulunuyordu. Şu ana kadar 7 kişide hantavirüs tespit edilirken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

İlk ölüm vakası, 11 Nisan’da yaşamını yitiren Hollandalı bir erkek yolcu oldu. Yolcunun cenazesi yaklaşık iki hafta boyunca gemide tutuldu. Daha sonra eşiyle birlikte Saint Helena Adası’nda karaya çıkarıldı. Hafif belirtiler gösteren kadın Johannesburg’a götürüldü ancak Hollanda’ya gitmek üzere bineceği uçağa alınmadı. Kadın, 26 Nisan’da hastanede hayatını kaybetti.

Gemide yaşamını yitiren üçüncü kişinin ise Alman vatandaşı olduğu ve 2 Mayıs’ta öldüğü açıklandı.

Yetkililer, geminin İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki Tenerife Limanı’na yanaştırılmasının planlandığını bildirdi. Sağlık durumları uygun olan yolcuların buradan kendi ülkelerine gönderileceği ifade edilirken, şu ana kadar 3 kişinin tahliye edilerek Hollanda’ya sevk edildiği öğrenildi.