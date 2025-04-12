Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan Rally Bodrum, 17-19 Nisan 2025 tarihleri arasında Muğla’nın turizm cenneti Bodrum’da gerçekleşecek.MUĞLA (İGFA)- Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından organize edilen yarış, hem şampiyona takviminin en önemli duraklarından biri hem de yerli ve yabancı ralli severler için heyecan dolu bir buluşma noktası olacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en tecrübeli isimlerinden biri olan Alptekin Işıkalp, sezonun 2. yarışı için hazırlıklarını tamamladı ve geri sayıma başladı. Şampiyonanın ilk yarısında Marmaris Ege Rallisi'nde sezona hızlı bir başlangıç yapan Işıkalp, hızlı temposunu Bodrum'da sürdürmeyi hedefliyor.

Aldatmaz Otomotiv Grup, otomobilyeri.com, Elizya ve Kartal Bigem Sürücü Kursu sponsorluğunda Türkiye Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Alptekin Işıkalp'in co-pilotluğunu Sevilay Genç yapacak. Ekip, Fiat Egea 1.4 T-Jet ve yeni takımı Avcı Sport'un teknik desteğiyle TOSFED Ralli Kupası Kategori 3'te şampiyonluk için mücadele edecek.

Tecrübeli pilot, Bodrum Rallisi öncesi heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Sezona Marmaris'te güzel bir başlangıç yaptık. Yeni otomobile alışmak için de çok iyi bir yarış oldu benim için. Bodrum'da Sevilay ile birlikte tempomuzu daha da artıracağımızı düşünüyorum. Podyumda olmak, maksimum puanı almak ve şampiyona mücadelesini sürdürmek bizim için ilk hedef olacak. Sponsorlarım Aldatmaz Otomotiv Grup, otomobilyeri.com, Elizya ve Kartal Bigem Sürücü Kursu'na ve takımım Avcı Sport'a bir kez daha teşekkür ediyorum."

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Rally Bodrum, hem teknik etapları hem de eşsiz doğasıyla Türkiye Ralli Şampiyonası takviminde özel bir yere sahip. Bodrum’un dar ve virajlı asfalt yolları, pilotlar için gerçek bir meydan okuma sunarken, bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri de yarışa görsel bir şölen katıyor. Rally Bodrum, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) takviminde yer alan en önemli asfalt rallilerden biri olarak öne çıkıyor. Sezonun ikinci yarışı olması nedeniyle, şampiyonluk mücadelesi veren ekipler için kritik bir rol oynayacak.

Start Bodrum Meydanı’nda, Nefes Kesen Rekabet Asfalt Etaplarda

Ralli heyecanı, 17 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30’da Bodrum Belediye Meydanı’ndaki görkemli start seremonisi ile başlayacak. Yarışın favori isimleri, araçları ve takımları burada ralli severlerle buluşacak.

Yarışın ilk günü olan 18 Nisan Cuma, ekipler Milas-Bodrum arasındaki Karacahisar, Fesleğen ve Mazı etaplarında kozlarını paylaşacak. Zorlu virajlarla dolu bu asfalt etaplar, hem pilotların sürüş becerilerini hem de araçlarının dayanıklılığını test edecek. Toplam altı özel etabın ardından ekipler, servis alanına dönerek ikinci gün için hazırlıklarını tamamlayacak.

Rallinin ikinci ve final günü olan 19 Nisan Cumartesi, mücadele Çamlık, Alazeytin ve Etrim etaplarında devam edecek. Sert virajları ve hızlı düzlükleriyle ünlü bu etaplar, yarışın kaderini belirleyecek. Büyük rekabetin ardından, rallinin kazananı 14.30’da Bodrum Belediye Meydanı’ndaki finiş seremonisinde belli olacak.