Körfez Motosiklet Derneği'nin düzenlediği festivalde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden katılım olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet sürücüleri bir araya geldi. Festival boyunca katılımcılar, çeşitli yarışmalara ve çekilişlere katılma fırsatı buldu.

Festivalin ilk günü, DJ performanslarıyla başladı. Motosikletle yavaş gitme ve kulüpler arası halat çekme yarışmaları düzenlenirken, motosiklet sürücüleri arasında tavla turnuvası düzenlendi.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk ile görüşme yapıldı

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, festivalden önce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, deprem, Hatay ve sigortacılık hizmetlerine ilişkin değerlendirme yapıldı. Bölgenin ihtiyaçları özelinde kentsel dönüşüm ve bölgedeki ekonomik kalkınma gibi konular ele alındı.



Yaşar, Quick Sigorta acentelerinin katılım sağladığı festivalle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Kurulduğumuz tarih olan 2017'den bu yana motosiklet dünyası bizim için çok önemli, motosikletlilerle hep bir aradayız. Hem ilki hem de yepyeni donanımıyla ikinci QTruck ile birlikte motosiklet fuarları ve festivallerinde onlarla bir araya olmaya devam ediyoruz. Bu sene festival programımızı daha etkili bir şekilde yürütüyoruz. Hemen hemen her hafta sonu perşembeden pazara ülkemizin en güzel noktalarından birinde festivallerde yerimizi alıyoruz. Bu hafta da Hatay'dayız. Yaşadığımız 6 Şubat depremi sonrası ilk günden itibaren Hatay'daydık malum. O zaman yardım tırlarımız vardı, bugün QTruck ile buradayız. Moral olması açısından Hatay'a daha özenli yaklaştık. Festival aracılığıyla bölge acentelerimiz, sigortalılar ve motosiklet tutkunlarıyla kâh hüzünlü kâh neşeli anılar biriktiriyoruz. Olduğumuz bölgenin bir özelliği de hangi ilde olursak olalım çevre illerdeki acentelerin de yanımızda olması. Belki bunda Quick Sigorta'nın da ilk günden itibaren pozitif ayrımcılık yapmasının da etkisi vardır. Açıkçası bölgenin 2017'den önce sigorta acenteliği alma konusunda zorluk yaşıyordu. Tabii bunun yanı sıra çok paylaşımcı bir bölge olması da etkili. Bugün bizimle birlikte olmalarından son derece mutluyuz. QTeam olarak ülkeyi bir ucundan diğer ucundaki festivallere giderek dolaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki durağımız ise Edirne olacak.”



Körfez Motosiklet Derneği Başkanı Emre Berkil de festivalin sonunda Quick Sigorta adına Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar'a teşekkür plaketi takdim etti. Berkil, Quick Sigorta'nın festivale sağladığı destek ve katkılarından dolayı memnuniyetini dile getirerek, gelecekte de iş birliklerinin devam etmesini temenni etti.

Festival boyunca QTruck sahnesinde By Sabo, Soydan Soydaş ve Seküler Bebeler gibi isimler sahne aldı. Katılımcılar, yapılan çekilişlerde 6 bisiklet ve birçok hediye kazandı. Motosiklet gezgini Dilek Candar ve Özgür Candar'dan oluşan Quick Routes söyleşisi gerçekleştirdi. Söyleşi sırasında katılımcılar, sorulara doğru yanıt vererek kask, motosiklet temizleme seti ve trafik kazası tamamlayıcı sağlık sigortası gibi ödüller kazandı.