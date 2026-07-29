Antalya'da 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) tanıtım resepsiyonunda konuşan Kacır, uzay teknolojilerinin artık yalnızca bilimsel keşiflerin değil, ekonomik kalkınma ve teknolojik rekabetin de temel alanlarından biri haline geldiğini vurguladı. Küresel uzay ekonomisinin 600 milyar doları aştığını hatırlatan Bakan Kacır, bu büyüklüğün 2035 yılına kadar 1,8 trilyon dolara yaklaşmasının beklendiğini ifade etti.

"Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz"

Milli Uzay Programı'nın somut sonuçlar vermeye başladığını belirten Kacır, ilk Türk astronotlarının gerçekleştirdiği bilimsel görevlerin ardından yeni hedefin Ay misyonu olduğunu söyledi.

Kacır, "Ay araştırma programımızın bir parçası olarak Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz. Bu girişim, Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açacak" ifadelerini kullandı.

Uzay teknoparkı ve uzay limanı geliyor

Türkiye'nin uzay alanındaki altyapısını güçlendirmek amacıyla Ankara'da bir uzay teknoparkı kurulması için çalışmaların sürdüğünü açıklayan Kacır, bu merkezin girişimcilik ekosistemini destekleyeceğini ve sanayi, üniversiteler ile araştırma kuruluşları arasındaki iş birliğini artıracağını söyledi.

Bakan Kacır ayrıca, Türkiye'nin bağımsız uzaya erişimini sağlamayı hedefleyen bir uzay limanı projesi üzerinde de çalışıldığını belirterek, bu tesisin gelecekte uluslararası fırlatma merkezi olarak da hizmet verebileceğini ifade etti. Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi kapsamında ise uzaya atomik saat gönderildiğini açıkladı.

Uydu teknolojilerinde önemli mesafe kat edildi

Konuşmasında Türkiye'nin uydu teknolojilerindeki gelişimine de değinen Kacır, BİLSAT ile başlayan sürecin RASAT, GÖKTÜRK-2, İMECE ve TÜRKSAT 6A projeleriyle önemli bir noktaya ulaştığını söyledi. Türkiye'nin artık uydu tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve işletilmesi alanlarında güçlü bir mühendislik altyapısına sahip olduğunu belirten Kacır, hedeflerinin uzayda sürdürülebilir bir varlık oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Antalya, uzay dünyasının merkezi olacak

Kacır, 2026 yılında Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Uluslararası Uzay Kongresi'nin bugüne kadarki en yoğun ilgi gören organizasyonlardan biri olacağını belirtti. Kongre için 108 ülkeden 8 bin 330'un üzerinde bildiri başvurusu yapıldığını, 100'den fazla ülkeden 10 bini aşkın katılımcının Antalya'da bir araya gelmesinin beklendiğini söyledi. Etkinlikte yapay zekâdan uydu haberleşmesine, uzay keşfinden iklim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede oturumlar düzenleneceğini ifade etti.