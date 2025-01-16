Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile Maher Holding’in üst düzey yöneticileri ve protokol üyeleri katıldı.

Eğitim ve Tarımın Birleştiği Bir Merkez

Proje kapsamında inşa edilecek 16 derslikli okulda; tarımsal uygulama atölyeleri, sera alanları, tarım alet ve makinaları uygulama atölyeleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sağlığı ile yetiştiriciliği uygulama alanları, klinik laboratuvarlar yer alacak. Bunun yanı sıra çevre ilçelerden gelen öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere 100 kişilik bir yurt binası yapılacak.

Her iki yapı, Gaziantep Üniversitesi’ne ait 470 dönümlük uygulama arazisinde inşa edilecek ve hem eğitim hem de tarım sektörüne önemli katkılar sağlayacak.

Mahmut Erdemoğlu: “Kalıcı ve Faydalı Eserler Bırakma İlkesini Benimsiyoruz”

Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, projeyle ilgili açıklamasında, depremin ardından alınan bu kararı uygulamaya geçmek için yeni imar düzenlemelerinin ve enkaz temizliğinin tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Erdemoğlu, “Ülkemize kalıcı ve faydalı eserler bırakma ilkesini uygulamaya devam ediyoruz. Tarım ihtisas meslek liseleri, gençlerimize iş kaygısı olmadan bir gelecek sunma anlamında büyük önem taşıyor. Rabbim imkan verdikçe bu tür projelere devam edeceğiz” dedi.

Bölgenin Tarımına ve Gençliğine Katkı Sağlayacak

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise projenin bölgenin tarımına büyük katkı sunacağını vurguladı. Çeber, “Bu okul tam donanımlı yapısıyla tüm bölgeye hitap edecek. Ayrıca yurt binası eklenmesi projenin kapsayıcılığını artırdı” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de projeyi “insana yapılan en doğru yatırım” olarak nitelendirerek, tarım ve ekolojik çalışmaların bu projeyle yeni bir boyut kazanacağını ifade etti.

Quick Sigorta’dan Süregelen Eğitim Yatırımları

Quick Sigorta, daha önce Alanya’da inşa ettiği Quick Sigorta Gülseren Hüseyin Doğan İlkokulu ile eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projelerine başlamıştı. Gaziantep’teki bu projelerle, mesleki eğitime verdiği desteği daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Bu projelerin, tarım ve hayvancılık sektörüne nitelikli bireyler kazandırarak bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.