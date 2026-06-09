Türkiye'nin küresel iklim mücadelesindeki en önemli dönemeçlerinden biri olan COP31'e hazırlık süreci devam ederken Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, iklim risklerine karşı toplumsal ve ekonomik dayanıklılığı artıracak çözümleri paylaştı. Quick Sigorta'nın kentsel dönüşüm ve risk mühendisliği uygulamalarına dikkat çeken Yaşar, doğal afetlerin araçlar üzerindeki risklerine karşı geliştirdikleri yenilikçi kasko ürünü KASKONOMİQ ile koruma açığını kapattıklarını vurguladı. Bu vizyon doğrultusunda, Girişim ve Sanayi Derneği (GİSAD) tarafından ODTÜ Teknokent'te düzenlenen "GİSAD İklim Forumu 2026: COP31'e Doğru" etkinliğinde sponsor olarak yer alan Quick Sigorta, iklim krizine karşı finansal dayanıklılık ve risk yönetimi çözümlerini sektör paydaşlarıyla paylaştı. Enerji dönüşümü, sürdürülebilir finansman, şehirler ve su yönetimi, tarım, gıda sistemleri, teknoloji ve sosyal kalkınma gibi hayati başlıkların tartışıldığı forumda; iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm meselesinin ele aldığı belirtildi.



"Sigorta sektörü riskleri oluşmadan önce yöneten bir güven sistemidir"

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca karbon emisyonlarının azaltılmasıyla sınırlı kalamayacağını belirten Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Sigortacılık yalnızca hasar gerçekleştikten sonra devreye giren bir tazminat mekanizması değildir. Asıl görevi riskleri önceden analiz etmek, ölçmek, yönetmek ve zarar oluşmadan önce önleyici mekanizmaları devreye almaktır. Bu nedenle sigorta sektörü iklim değişikliğinin sonuçlarından etkilenen değil, aynı zamanda çözümün de parçası olan stratejik sektörlerden, biridir. Afet finansmanı, koruma açığının azaltılması, risk yönetimi ve dayanıklı şehirlerin inşası sigortacılığın doğal çalışma alanları haline geldi. Biz de kentsel dönüşüm projelerinin içerisine entegre ettiğimiz bina tamamlama sigortası, DASK teminatını tamamlayan Tamamlayıcı Deprem Sigortası ve son dönemde dikkat çeken sel ve su baskınlarının oluşturduğu hasar yönetimine karşın sunduğumuz KaskonomiQ gibi çözümlerimizle yalnızca hasarı karşılayan değil, riskleri yöneten bir yaklaşım benimsiyoruz. Çünkü güvenli şehirler, sağlam yapılar, güvenli yaşam ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ancak risklerin işin başında doğru yönetilmesiyle mümkün olabilir. Quick Sigorta ve Maher Holding Sigorta Grubu, COP31'e giden süreçte iklim risklerinin yönetimi afetlere karşı finansal dayanıklılığın artırılması ve koruma açığının azaltılması alanlarında geliştirdiği ürün ve uygulamalarla sigortacılığın yalnızca hasar sonrası değil, risk oluşmadan önce devreye giren yeni nesil yaklaşımını yaygınlaştırmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.



"Araçların sigorta güvencesine erişimini kolaylaştırmak zorundayız"

Değişen müşteri beklentilerine ve daralan bütçelere yanıt olarak esnek çözümler ürettiklerini vurgulayan Yaşar, "İklim kaynaklı ikincil afet risklerinin arttığı bir dönemde, araçların sigorta güvencesine erişimini kolaylaştırmak zorundayız. Türkiye'deki yüksek prim bariyerleri nedeniyle kaskoya erişemeyen milyonlarca araçlık bir park bulunuyor. Geliştirdiğimiz KASKONOMİQ ürünüyle bütçe hassasiyetlerini gözeterek 'her yaşta araca erişim' yaklaşımını, 'her koşulda güvence' anlayışıyla tamamlıyoruz. KASKONOMİQ çarpma ve çarpışma gibi standart risklerin yanı sıra, iklim krizinin en sık görülen yansımaları olan deprem, sel, su baskını, yangın ve fırtına gibi doğal afetleri de kapsayarak sürücülere tam bir koruma kalkanı sunuyor. Esnek muafiyet seçenekleriyle bütçe dostu, sadeleştirilmiş ve erişilebilir bir model sunan bu ürünümüzle, iklim afetlerine karşı araç sahiplerinin finansal direnç kazanmasını sağlıyor ve koruma açığını kapatıyoruz" cümlelerine yer verdi.