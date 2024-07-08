Quick Hayat Sigorta sigortacılık mevzuatının gerektirdiği şartları yerine getirerek Hayat (irat ödemesi hariç), evlilik ve doğum sigortası, yatırım fonlu sigortalar, sermaye ıtfa sigortası, fonların yönetim ışlemi ve kaza sigorta branşlarında faaliyet göstermek üzere faaliyet ruhsatı aldı.

Maher Holding çatısı altında yüzde 70 Quick Sigorta ve yüzde 30 Corpus Sigorta iştiraki olan Quick Hayat Sigorta, 250 milyon lira ödenmiş sermayesiyle sigorta sektörünün yeni ve güçlü bir oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Hayat sigortası ürünleriyle bireylerin, ailelerin ve kurumların finansal güvenliğini sağlamaya yönelik kapsamlı çözümler sunmayı hedefleyen şirket, yolculuğuna ‘Hoş geldin Hayat' mottosuyla çıkıyor. Bireysel ve grup hayat sigortalarının yanında krediye bağlı sigortaları da satışa sunacak olan şirket hayatın her anına dokunacak ve hizmetlerini de hem acenteleri hem de müşterileriyle buluşturulacak.

“Finansal ekosistemimizin bir parçasını daha tamamladık”

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta gibi Quick Hayat Sigorta'nın da sektöre yön veren alışılmışın dışında bir sigortacılık deneyimi sunacağını söyledi. “Quick Hayat Sigorta ile QuickFinansall ekosistemin bir parçasını daha tamamladık” diyen Yaşar, “Bireylerin veya kurumların hayatlarını refah içerisinde idame ettirmeleri her geçen gün zorlaşıyor. Riskler de bir o kadar artıyor. Quick Hayat şirketimiz ile hayatın tam içinde olurken acentelerimizi de finansal ekosistemimizin içerisinde tutacağız. Yeni yolculuğumuza ‘Hoş geldin Hayat' diyerek çıkıyoruz ve Quick Hayat Sigortası ile herkesin hayatına dokunacağız” şeklinde konuştu.

“Acentelerimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile buluşacağız”

Quick Hayat Sigorta Genel Müdür Vekili Volkan Terzioğlu ise “Quick Hayat Sigorta olarak 3 Temmuz 2024 tarihi itibariyle sigortacılık mevzuatının gerektirdiği şartları yerine getirerek hayat sigortası branşlarında faaliyet göstermek üzere SEDDK'dan ruhsatımızı aldık. Sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Çok yakında Quick markasından aldığımız güçle ürün ve hizmetlerimizi acentelerimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile buluşturacağız'' dedi.