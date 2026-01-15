Gerçekleştirilen satın alma sürecinin ardından şirket, faaliyetlerine “Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.” unvanıyla devam edecek. Bu hamleyle Pusula Holding, portföy yönetiminden aracılık hizmetlerine uzanan entegre bir finansal yapı oluşturma hedefini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Pusula Holding’in faaliyet gösterdiği tüm alanlarda katma değer üretmeyi ve Türkiye ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedeflediğini belirten Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Alpman, sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Atılan bu adım, holdingimizin yalnızca portföy yönetimiyle sınırlı kalmayan; sermaye piyasalarının farklı alanlarını kapsayan entegre bir büyüme stratejisinin önemli bir parçasıdır.”

Yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 25 Aralık 2025 tarihli kararı doğrultusunda, ALB Yatırım’ın tüm faaliyet ve operasyonları Pusula Finans Holding A.Ş. tarafından devralındı. Yeni unvanıyla yoluna devam edecek olan şirket, köklerini 1989 yılında kurulan Deha Menkul Kıymetler’den devraldığı lisansa dayandırıyor ve 14 Aralık 2012 tarihinden bu yana sermaye piyasalarında faaliyet gösteriyor.

Bu satın alma ile birlikte Pusula Holding, finansal hizmetler alanındaki etkinliğini artırarak sermaye piyasalarında daha güçlü ve bütünleşik bir yapı oluşturmayı hedefliyor.