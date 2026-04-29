Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 17. dakikada Harry Kane’in penaltı golüyle öne geçti. Ev sahibi PSG ise kısa sürede reaksiyon vererek 24. dakikada Kvaratskhelia ile eşitliği sağladı. Baskısını sürdüren Fransız ekibi, 33. dakikada Joao Neves’in kafa golüyle üstünlüğü ele geçirdi. İlk yarının son bölümünde tempo daha da artarken, 41. dakikada Olise skoru yeniden dengeledi. Devre bitmeden VAR incelemesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren PSG, soyunma odasına 3-2 önde girdi.

İkinci yarıda da gol yağmuru devam etti. 56. dakikada Kvaratskhelia bir kez daha sahneye çıkarak farkı artırırken, iki dakika sonra Dembele’nin golü skoru 5-2’ye taşıdı. Ancak Bayern Münih pes etmedi. 65. dakikada Upamecano’nun golüyle umutlanan Alman temsilcisi, 68. dakikada Luis Diaz ile farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da önemli fırsatlar yakalasa da skor değişmedi ve PSG sahadan 5-4 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fransız temsilcisi rövanş öncesi avantaj elde ederken, iki ekip arasındaki final bileti mücadelesi 6 Mayıs’ta Almanya’da oynanacak karşılaşmada netleşecek.