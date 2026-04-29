Bakan Bayraktar, madencilik sektörüne ilişkin verilen rakamların çarpıtıldığını savunarak, 2002 öncesinde verilen maden ruhsatı sayısının Özel’in iddia ettiği gibi binli rakamlarla değil, 52 bin 686 olduğunu belirtti. Halen yürürlükte olan ruhsat sayısının ise 13 bin 157 olduğunu ifade eden Bayraktar, aktif madencilik faaliyetlerinin Türkiye yüzölçümünün yalnızca yüzde 0,18’ini kapsadığını vurguladı.

Söz konusu holdinge ilişkin de açıklamalarda bulunan Bayraktar, şirketin 12 arama ve 184 işletme ruhsatına sahip olduğunu, ancak fiilen üretim yapılabilen ruhsat sayısının 92 ile sınırlı kaldığını kaydetti. Bakanlık tarafından bugüne kadar gerekli yaptırımların uygulandığını da sözlerine ekledi.

Bayraktar açıklamasında, Özel’in eleştirilerini “siyasi manipülasyon” olarak değerlendirerek, CHP’li belediyelerde gündeme gelen yolsuzluk iddialarına dikkat çekti. Enerji projeleri üzerinden yapılan eleştirileri de hatırlatan Bayraktar, Gabar’daki petrol keşfi, Karadeniz doğalgazı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi projelerin geçmişte küçümsendiğini savundu.

Türkiye’nin enerji alanındaki kazanımlarının hedef alındığını belirten Bayraktar, hükümet olarak ülkenin kaynaklarını kamu yararı doğrultusunda kullanmaya devam edeceklerini ifade etti.